HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Le nettoyeur haute pression eau chaude triphasé HDS-E 8/16-4 M 12kW est un nettoyeur professionnel, idéal pour toutes les utilisations dans les endroits clos.
L’HDS-E 8/16-4 M 12 kW s’utilise partout où les gaz d’échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée. La puissance de chauffe est de 12 kW. Grâce à l'isolation haute performance de sa chaudière et à son mode eco!efficiency l'appareil consomme peu d'énergie. Le système de protection de la machine et du serpentin permet de prolonger la durée de vie en le protégeant du calcaire et de la corrosion. L’HDS-E 8/16-4 M 12 kW dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie. Il dispose également d’un système de rangement pour les accessoires. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués.La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Très économe en énergie
- Isolant de la chaudière haute performance: 40% en moins d’énergie consommée
- Mode eco!efficiency unique
Haute température de travail
- Grand réservoir d'eau chaude (max. 85 ° C dans le système de chauffe)
- Jusqu'à 30 °C en fonctionnement continu
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Servo control
- Nettoyage à haute température
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|300 - 760
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Puissance de raccordement (kW)
|17,5
|Câble électrique (m)
|5
|Puissance de chauffe (kW)
|12
|Poids (avec accessoires) (kg)
|119,7
|Poids avec emballage (kg)
|130,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- Chauffage électrique non polluant
- Panneau de contrôle avec affichage LED
- Arrêt de la pression
- 2 réservoirs de détergent
- Servo control
Domaines d'utilisation
- Nettoyeur à haute pression d'eau chaude avec chauffe électrique pour gaz d'échappement dans les espaces intérieurs
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.