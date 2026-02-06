Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 MX+ Classic s'illustre par sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent, il est adapté aussi bien au nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou d'outils de production, de façades que pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Débit d'eau et pression sont réglables sur l'appareil. Le moteur 4 pôles refroidi par air est gage de robustesse. La pompe à vilebrequin est protégée des impuretés par un filtre à eau intégré. Conçu pour une maintenance simplifiée, le nettoyeur haute pression HD 9/20-4 MX+ Classic dispose d'un rangement bien pensé des accessoires et de connexions EASY!Lock pour un changement rapide et intuitif des accessoires.