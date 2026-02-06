HD 9/20-4 MX+ Classic
Nettoyeur haute pression à eau froide triphasé puissant, robuste et polyvalent, il est conçu pour des travaux difficiles, notamment dans le secteur agricole. Il est équipé d'un cadre tubulaire en acier, d'un moteur 4 pôles et d'une pompe à vilebrequin avec culasse en laiton pour une durée de vie renforcée et de faibles coûts d'entretien. Il est équipé d'un enrouleur manuel et d'une rotabuse.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 MX+ Classic s'illustre par sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent, il est adapté aussi bien au nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou d'outils de production, de façades que pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Débit d'eau et pression sont réglables sur l'appareil. Le moteur 4 pôles refroidi par air est gage de robustesse. La pompe à vilebrequin est protégée des impuretés par un filtre à eau intégré. Conçu pour une maintenance simplifiée, le nettoyeur haute pression HD 9/20-4 MX+ Classic dispose d'un rangement bien pensé des accessoires et de connexions EASY!Lock pour un changement rapide et intuitif des accessoires.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible en métal
- Particulièrement robuste et durable.
- Manipulation simple et aisée.
- Avec ANTI!Twist.
Composants de haute qualité
- Pompe robuste à vilebrequin la qualité éprouvée Kärcher.
- Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse de rotation.
- Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
- Rotabuse
- Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires.
- Accessoires robustes et durables.
Rangement astucieux des accessoires
- Avec espace de rangement pratique pour les buses et les petites pièces
- Permet un rangement sécurisé du flexible haute pression.
- Avec crochet de fixation pour le câble d'alimentation.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 900
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|70 - 200
|Pression maximum (bar)
|240
|Puissance de raccordement (kW)
|6,5
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|81,1
|Poids avec emballage (kg)
|84,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- ANTI!Twist
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Pour le nettoyage de façades
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- Nettoyage haute pression des machines et équipements dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et le secteur municipal.
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 9/20-4 MX+ Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.