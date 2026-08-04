HD 7/17 M St
Unité de pompage HD 7/17 M PU avec pompe axiale puissante et robuste à trois pistons en acier inoxydable trempé, moteur triphasé et fixation murale pour une utilisation fixe.
Avec un débit d'environ 700 litres par heure et une pression de travail allant jusqu'à 170 bars, le puissant groupe motopompe HD 7/17 M PU à moteur triphasé et commande par pressostat s'illustre au quotidien dans les applications difficiles. La technologie de pompage nouvellement développée de la pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable trempé et culasse en laiton garantit une longue durée de vie tout en augmentant de 20 % l'efficacité énergétique et la performance de nettoyage. Conçu pour une utilisation stationnaire, cet appareil peut être fixé et fonctionner à l'horizontale comme à la verticale. Sur la face arrière, un ancrage trois points permet une fixation à la verticale ou à l'horizontale. L'accès à la pompe haute pression et aux composants électroniques assure une maintenance facile – la pompe elle-même est efficacement protégée des saletés des eaux usées par un grand filtre à eau.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexibleFonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
Pour une utilisation stationnaireAncrage trois points simple et robuste sur la face arrière de l'appareil, pour fixation murale. Format compact peu encombrant. Un châssis en plastique robuste protège de manière fiable la pompe des chocs et de l'encrassement.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|170 / 17
|Pression maximum (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Puissance raccordée (kW)
|4,2
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|23,2
|Poids avec emballage (kg)
|25,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Équipement
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
Accessoires
Détergents
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