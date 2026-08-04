Avec un débit d'environ 700 litres par heure et une pression de travail allant jusqu'à 170 bars, le puissant groupe motopompe HD 7/17 M PU à moteur triphasé et commande par pressostat s'illustre au quotidien dans les applications difficiles. La technologie de pompage nouvellement développée de la pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable trempé et culasse en laiton garantit une longue durée de vie tout en augmentant de 20 % l'efficacité énergétique et la performance de nettoyage. Conçu pour une utilisation stationnaire, cet appareil peut être fixé et fonctionner à l'horizontale comme à la verticale. Sur la face arrière, un ancrage trois points permet une fixation à la verticale ou à l'horizontale. L'accès à la pompe haute pression et aux composants électroniques assure une maintenance facile – la pompe elle-même est efficacement protégée des saletés des eaux usées par un grand filtre à eau.