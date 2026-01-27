HD 8/18-4 M
Nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M compact, mobile, à eau froide, avec moteur électrique lent à quatre pôles et décompression automatique. Efficacité de nettoyage et efficacité énergétique élevées.
Conçu pour une utilisation à la verticale ou à l'horizontale, le nettoyeur haute pression compact, mobile et puissant HD 8/18-4 M offre une flexibilité d'usage maximale. Un confort optimal est assuré par des détails ingénieux tels que la servocommande, le système de régulation du débit d'eau et de la pression de travail à même le pistolet, ainsi que par la manipulation facile et le faible encombrement de cet appareil fiable. Entraînée par un moteur triphasé à quatre pôles à vitesse lente avec commande par pressostat, la nouvelle technologie de pompe garantit des performances de nettoyage et une efficacité énergétique accrues de 20 %. La décompression automatique protège les composants haute pression de toute charge pendant le fonctionnement en mode veille. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide que les raccords classiques, assurent un travail sans fatigue et un montage/démontage rapide, sans perdre en robustesse ni en longévité. Pour un transport sécurisé des accessoires à même l'appareil, plusieurs options sont disponibles.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Haute mobilitéLe guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place. Facile à ranger dans les véhicules de service. Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Grande facilité d'entretienAccès facile à la culasse. Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot. Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|380 - 760
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression maximum (bar/MPa)
|270 / 27
|Puissance de raccordement (kW)
|4,6
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|39,3
|Poids avec emballage (kg)
|42,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
