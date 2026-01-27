Conçu pour une utilisation à la verticale ou à l'horizontale, le nettoyeur haute pression compact, mobile et puissant HD 8/18-4 M offre une flexibilité d'usage maximale. Un confort optimal est assuré par des détails ingénieux tels que la servocommande, le système de régulation du débit d'eau et de la pression de travail à même le pistolet, ainsi que par la manipulation facile et le faible encombrement de cet appareil fiable. Entraînée par un moteur triphasé à quatre pôles à vitesse lente avec commande par pressostat, la nouvelle technologie de pompe garantit des performances de nettoyage et une efficacité énergétique accrues de 20 %. La décompression automatique protège les composants haute pression de toute charge pendant le fonctionnement en mode veille. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide que les raccords classiques, assurent un travail sans fatigue et un montage/démontage rapide, sans perdre en robustesse ni en longévité. Pour un transport sécurisé des accessoires à même l'appareil, plusieurs options sont disponibles.