Parmi les appareils les plus puissants de la gamme Super de Kärcher, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 S assure d'excellents résultats de nettoyage dans des conditions d'utilisation difficiles. Ses composants de haute qualité comme le moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par eau et la robuste pompe axiale à 3 pistons avec revêtement céramique sont un gage de qualité maximale tandis que le mode eco!efficiency économique assure une rentabilité élevée. Très simple d'utilisation et de maintenance, de conception ergonomique et confortable à transporter, le HDS 13/20-4 S séduit également par son excellente facilité de prise en main. Celle-ci est notamment assurée par la poignée pistolet EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec Servo Control et lance haute pression de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée. La technologie de brûleur optimisée, les deux réservoirs à détergent, la technologie de sécurité avancée, les connexions rapides EASY!Lock et les possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires viennent parfaire l'éventail d'équipements déjà bien fourni.