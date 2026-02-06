HDS 13/20-4 S
Pour des performances maximales dans des conditions difficiles : nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau et pompe axiale robuste à 3 pistons.
Parmi les appareils les plus puissants de la gamme Super de Kärcher, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 S assure d'excellents résultats de nettoyage dans des conditions d'utilisation difficiles. Ses composants de haute qualité comme le moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par eau et la robuste pompe axiale à 3 pistons avec revêtement céramique sont un gage de qualité maximale tandis que le mode eco!efficiency économique assure une rentabilité élevée. Très simple d'utilisation et de maintenance, de conception ergonomique et confortable à transporter, le HDS 13/20-4 S séduit également par son excellente facilité de prise en main. Celle-ci est notamment assurée par la poignée pistolet EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec Servo Control et lance haute pression de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée. La technologie de brûleur optimisée, les deux réservoirs à détergent, la technologie de sécurité avancée, les connexions rapides EASY!Lock et les possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires viennent parfaire l'éventail d'équipements déjà bien fourni.
Caractéristiques et avantages
Rentabilité élevéeEn mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C), tout en conservant un débit d'eau maximal L'optimisation des cycles du brûleur permet une réduction de 20 % de la consommation de carburant par rapport au mode pleine puissance.
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur refroidi par eau pour des performances élevées et une longue durée de vie
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareilRangement intégré des accessoires. Crochets pour flexible d'aspiration et câble. Rangement pour détergents et accessoires
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Dosage de détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de bascule intégrée pour un franchissement sans effort des rebords.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Simplicité d'utilisation
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|600 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|9,5
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Puissance de raccordement (kW)
|9,5
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|206
|Poids avec emballage (kg)
|215,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longue durée de vie
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 400 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Arrêt de la pression
- Mode 2 lances en option
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
- Système antibélier SDS
- 2 réservoirs de détergent
- Sécurité manque d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
