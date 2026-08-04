HD 6/15 CX+
Le nettoyeur haute pression à eau froide monophasé HD 6/15 CX+ est un modèle compact et mobile qui fonctionne aussi bien en position verticale qu'en position horizontale. Il est équipé d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible manuel.
Conçu et pensé pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 CX+ est un appareil polyvalent, efficace et pratique. Son équipement de grande qualité - poignée de transport, guidon rétractable, sangle de maintien pour câble électrique et rangement de la lance en position "parking" ou "transport" - offre à l'utilisateur un nettoyage professionnel ainsi qu'un grand confort d'utilisation. La pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression sont en laiton pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion. L'habillage antichoc protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures et lui confère une longue durée de vie. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité
Caractéristiques et avantages
Gamme Compact HD la plus performantePour usage professionnel et longues périodes d'utilisation Pour l'élimination sans effort des saletés tenaces Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
Enrouleur intégréConfort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main. Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité.
Rangement pour les accessoiresEmplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil. Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse. Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Flexible
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
- Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale
- Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|560
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/mbar)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance raccordée (kW)
|3
|Taille de buse (mm)
|33
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|27,4
|Poids avec emballage (kg)
|30,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Tambour-enrouleur
- Fonction détergent: Aspiration
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 6/15 CX+
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.