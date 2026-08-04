HD 9/20-4 S Plus
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S Plus s'illustre par sa puissance élevée et sa qualité haut de gamme tout en offrant un travail ergonomique grâce à la rotabuse Vibrasoft et au pistolet EASY!Force Advanced.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S Plus est parfait pour un travail ergonomique et à moindre effort. Grâce à la poignée-pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. Le réglage Servo Control permet l'ajustement de la pression et de la quantité d'eau. La rotabuse Vibrasoft offre jusqu'à 30 % de réduction des vibrations au niveau de la lance d'arrosage. Le HD 9/20-4 S Plus se distingue par ses matériaux de choix et sa qualité haut de gamme. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible rotation, refroidi à l'eau et à l'air. Des montants de châssis en aluminium intégrés forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un maximum de mobilité et un design compact, le groupe moteur et pompe sont installés à la verticale. La machine est complétée par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Vibrasoft Dirt Blaster ergonomiqueRéduction des vibrations jusqu'à 30 %. Réduction du volume et du niveau sonore. La buse rotative facilite les tâches de nettoyage les plus difficiles.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur site
- Tête de pompe pivotante.
- Affichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis.
- Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 900
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 200
|Pression maximum (bar)
|250
|Puissance raccordée (kW)
|7
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|62,9
|Poids avec emballage (kg)
|71,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec revêtement souple élastomère pour le confort
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
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