Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S Plus est parfait pour un travail ergonomique et à moindre effort. Grâce à la poignée-pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. Le réglage Servo Control permet l'ajustement de la pression et de la quantité d'eau. La rotabuse Vibrasoft offre jusqu'à 30 % de réduction des vibrations au niveau de la lance d'arrosage. Le HD 9/20-4 S Plus se distingue par ses matériaux de choix et sa qualité haut de gamme. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible rotation, refroidi à l'eau et à l'air. Des montants de châssis en aluminium intégrés forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un maximum de mobilité et un design compact, le groupe moteur et pompe sont installés à la verticale. La machine est complétée par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.