HD 10/25-4 SXA Plus
Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SXA Plus est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme pour des performances maximales. Il est équipé d'un système d'assistance et d'un enrouleur automatique de flexible avec la rotabuse Vibrasoft.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SXA Plus a été conçu pour répondre aux exigences les plus poussées en matière d'ergonomie et de qualité. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit à zéro l'effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et la poignée-pistolet. Ainsi, une réduction de la pression est possible pour les supports délicats, sans changement de buse ni réglage sur l'appareil. La rotabuse Vibrasoft atténue le bruit et les vibrations. Les systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent d'indiquer tout problème à l'opérateur. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition irréprochable et ses matériaux haut de gamme. Au cœur de l'appareil se trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton. Le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidie à l'eau et à l'air, est durable et performant. Des montants de châssis en aluminium intégrés forment un châssis léger, adapté au chargement par grue. Le groupe moteur et la pompe garantissent un design compact et mobile. En outre, l'équipement comprend un flexible haute pression Ultra Guard à revêtement en Teflon® et de nombreux rangements pour les accessoires ainsi qu'un enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement jusqu'à 45°, même sous pression.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatiqueEnroulement et déroulement automatiques jusqu'à un angle de 45°, même sous pression. Flexible haute pression Ultra Guard anti rayures et lisse à revêtement Teflon®. Temps d'installation jusqu'à deux fois plus rapides.
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Vibrasoft Dirt Blaster ergonomique
- Réduction des vibrations jusqu'à 30 %.
- Réduction du volume et du niveau sonore.
- La buse rotative facilite les tâches de nettoyage les plus difficiles.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur site
- Tête de pompe pivotante.
- Affichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis.
- Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
Systèmes d'assistance et affichage de l'état par LED
- Surveillance électronique.
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|80 - 250
|Pression maximum (bar)
|280
|Puissance de raccordement (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|81,9
|Poids avec emballage (kg)
|90,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Ultra Guard
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Protection électronique du moteur avec affichage LED
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 10/25-4 SXA Plus
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.