Quand les conditions externes sont difficiles et les tâches de nettoyage exigeantes, le nettoyeur haute pression thermique HD 9/23 De avec son moteur diesel Yanmar à démarrage électrique est idéal. Si nécessaire, l'eau peut être aspirée directement à partir de lacs ou d'étangs, vous permettant de travailler dans les zones ne disposant de cet élément. Son châssis tubulaire et ses roues increvables garantissent un maximum de mobilité et une grande robustesse pour une utilisation intensive. Un grand filtre à eau et une valve de sécurité protègent la pompe. Pratique, le HD 9/23 De dispose de rangements intégrés pour les accessoires et de diverses options. Par exemple, un kit de fixation pour un tambour enrouleur et une structure Cage pour le chargement sur une grue sont également disponibles en option. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.