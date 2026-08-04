iSolar 400 Advanced
La brosse-disque iSolar 400 présente une largeur de travail de 400 mm et convient tout particulièrement au nettoyage des installations photovoltaïques de petite à moyenne taille. 700–1000 l/h
Grâce à son poids réduit et à un maniement aisé, il est également possible de nettoyer confortablement les installations en surélévation.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|700 / 1000
|Température d'alimentation (°C)
|max. 40
|Filetage du raccord
|M 18
|Diamètre (mm)
|400
|Poids avec emballage (kg)
|2,6
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des panneaux solaires.
Accessoires
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