Conçu pour des utilisations soutenues dans l'agriculture, l'automobile ou le transport, le nettoyeur haute pression à eau chaude mobile HDS 13/20-4 S Classic offre des performances élevées, une grande facilité d'utilisation et un excellent rapport qualité-prix. Avec à la clé, d'excellents résultats de nettoyage. Equipé d'un moteur électrique 4 pôles et d'une puissante pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et pistons en céramique, il est gage de robustesse et de fiabilité. La conception de l'HDS 13/20-4 S Classic facilite l'accès aux principaux composants, pour une maintenance aisée. La pression de service et le débit d'eau se règlent directement sur la pompe. Le réservoir de carburant de 30 litres renforce l'autonomie de travail. En mode eco!efficiency, le nettoyeur haute pression fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C), tout en conservant un débit d'eau maximal.