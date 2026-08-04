HDS 13/20-4 S Classic
Fiable, robuste et maniable : le nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super Classic est parfait pour une utilisation au quotidien, dans des conditions difficiles. Son châssis tubulaire en acier et sa pompe à vilebrequin sont un gage de robustesse.
Conçu pour des utilisations soutenues dans l'agriculture, l'automobile ou le transport, le nettoyeur haute pression à eau chaude mobile HDS 13/20-4 S Classic offre des performances élevées, une grande facilité d'utilisation et un excellent rapport qualité-prix. Avec à la clé, d'excellents résultats de nettoyage. Equipé d'un moteur électrique 4 pôles et d'une puissante pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et pistons en céramique, il est gage de robustesse et de fiabilité. La conception de l'HDS 13/20-4 S Classic facilite l'accès aux principaux composants, pour une maintenance aisée. La pression de service et le débit d'eau se règlent directement sur la pompe. Le réservoir de carburant de 30 litres renforce l'autonomie de travail. En mode eco!efficiency, le nettoyeur haute pression fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C), tout en conservant un débit d'eau maximal.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
FiabilitéTechnologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. Le mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour faciliter le transport.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|600 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|8,9
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Puissance raccordée (kW)
|9,5
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|30
|Poids (avec accessoires) (kg)
|157
|Poids avec emballage (kg)
|167
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- Arrêt de la pression
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
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