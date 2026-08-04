HD 10/21-4 M Classic
Nettoyeur haute pression à eau froide robuste et polyvalent. Avec son moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation et sa pompe à vilebrequin avec culasse en laiton, il se caractérise par de faibles coûts d'entretien et une longue durée de vie. Equipé d'un cadre tubulaire en acier.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 M Classic s'illustre par sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent, il est adapté au nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou de machines ainsi qu'au nettoyage de bâtiments ou pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Elle est protégée des impuretés par un filtre à eau intégré. Le débit d'eau et la pression sont réglables sur l'appareil. Le moteur 4 pôles refroidi par air est synonyme de robustesse. L'accès aisé aux principaux composants simplifie l'entretien. Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 M Classic dispose d'un rangement bien pensé des accessoires. Astucieuses, les connexions EASY!Lock permettent un changement rapide et intuitif des accessoires.
Caractéristiques et avantages
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesseRégime réduit du moteur pour une usure moindre de la pompe. Longue durée de vie du moteur. Seulement très faibles vibrations du moteur.
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Entretien facileTous les composants essentiels sont accessibles en quelques gestes. Niveau de remplissage et qualité de l'huile faciles à vérifier grâce au verre-regard. Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Rangement astucieux des accessoires
- Avec espace de rangement pratique pour les buses et les petites pièces
- Permet un rangement sécurisé du flexible haute pression.
- Avec crochet de fixation pour le câble d'alimentation.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
- Accessoires robustes et durables.
- Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires.
- Facile et intuitif à utiliser.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|70 - 210
|Puissance raccordée (kW)
|7,5
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|052
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|60,6
|Poids avec emballage (kg)
|73,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Pour le nettoyage de façades
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
Détergents
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