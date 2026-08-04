Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 M Classic s'illustre par sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent, il est adapté au nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou de machines ainsi qu'au nettoyage de bâtiments ou pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Elle est protégée des impuretés par un filtre à eau intégré. Le débit d'eau et la pression sont réglables sur l'appareil. Le moteur 4 pôles refroidi par air est synonyme de robustesse. L'accès aisé aux principaux composants simplifie l'entretien. Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 M Classic dispose d'un rangement bien pensé des accessoires. Astucieuses, les connexions EASY!Lock permettent un changement rapide et intuitif des accessoires.