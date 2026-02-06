Puissant, l’HDS 1000 Be est équipé d'un robuste moteur à essence 4 temps et d'un démarreur électrique pour fonctionner sans source électrique. Tous les éléments sont logés dans un solide châssis tubulaire en acier, conçu pour pouvoir être levé à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur à fourche, qui assure une protection intégrale dans des conditions difficiles. Pour une durée de vie prolongée, le moteur est équipé d'un dispositif de réduction automatique de la vitesse qui abaisse le niveau sonore en cas d'interruption du travail. Les matériaux de qualité supérieure utilisés dans la pompe haute pression - culasse en laiton, soupapes en acier spécial et pistons en acier - garantissent une longue durée de vie et des performances élevées. La soupape de décharge, le dispositif intégré de régulation de la pression et du débit d'eau ainsi que le mode vapeur assurent une adaptation optimaleaux différents travaux de nettoyage. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide et d’une valve en céramique 5 fois plus robuste.