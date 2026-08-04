Simple d'utilisation et efficace, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 7/17 M+ est équipé d'une pompe en laition avec décompression automatique qui lui permet d'être 15% plus efficace que ses prédecesseurs. La poignée-pistolet EASY!Force offre un travail sans avoir à exercer d'effort au niveau du maintien de la poignée et le système EASY!Lock permet de connecter des accessoires jusqu'à 5 fois plus rapidement. Les accessoires sont stockés rapidement dans les espaces de rangement dédiés sur l'appareil pour un transport en toute sécurité. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, le nettoyeur haute pression HD 7/17 M+ est adapté pour une utilisation horizontale et verticale pour une grande souplesse d'utilisation