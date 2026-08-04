HD 7/17 M Plus
Le nettoyeur haute pression HD 7/17 M+ offre d'excellents résultats de nettoyage car il est équipé en standard de l'innovante poignée-pistolet EASY!Force et d'une rotabuse.
Simple d'utilisation et efficace, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 7/17 M+ est équipé d'une pompe en laition avec décompression automatique qui lui permet d'être 15% plus efficace que ses prédecesseurs. La poignée-pistolet EASY!Force offre un travail sans avoir à exercer d'effort au niveau du maintien de la poignée et le système EASY!Lock permet de connecter des accessoires jusqu'à 5 fois plus rapidement. Les accessoires sont stockés rapidement dans les espaces de rangement dédiés sur l'appareil pour un transport en toute sécurité. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, le nettoyeur haute pression HD 7/17 M+ est adapté pour une utilisation horizontale et verticale pour une grande souplesse d'utilisation
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie.
- Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Haute mobilité
- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.
- Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|170 / 17
|Pression maximum (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Puissance raccordée (kW)
|4,2
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|31,9
|Poids avec emballage (kg)
|35,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
Accessoires
Détergents
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