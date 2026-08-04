Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S est un modèle idéal pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus rudes. Il est conçu avec des matériaux haut de gamme garantissant une qualité supérieure. À l'intérieur de la machine, une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable avec un revêtement céramique ainsi qu'une culasse en laiton assure une puissance élevée, complétée par un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des montants de châssis en aluminium intégrés réduisent le poids et forment un châssis léger, mais résistant, adapté au chargement par grue. Avec un design compact et un maximum de mobilité, le moteur et la pompe sont installés à la verticale. Pour compléter l'ensemble, d'autres possibilités de rangement sont prévues pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables. Le HD 10/21-4 S permet un travail ergonomique au plus haut niveau. Grâce au pistolet EASY!Force Advanced, il s'utilise aisément sans effort de maintien, aidé d'une lance en acier inoxydable rotative de 1 050 millimètres. Le réglage Servo Control permet d'ajuster la pression et la quantité d'eau directement entre le pistolet et la lance.