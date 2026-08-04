HD 9/23 Ge Tr1

La remorque haute pression à eau froide HD 9/23 Ge Tr1 est une solution de nettoyage mobile et autonome pour tous types de chantiers. Dotée d'un moteur HONDA (EU STAGE V) et d'une cuve de 1000 litres, elle répond à toutes les attentes.

Robuste et mobile, la remorque haute pression à eau froide HD 9/23 Ge Tr1 assure un nettoyage exigeant aussi bien dans le bâtiment que pour les collectivités et entreprises de propreté. Équipée d'un moteur HONDA conforme à la norme EU STAGE V et d'une réserve d'eau de 1000 litres, elle fonctionne en toute autonomie sur tous les chantiers. Avec une pression de service de 230 bar et un débit d'eau de 930 litres/heure, elle garantit un nettoyage efficace même en présence de salissures tenaces. La poignée-pistolet ergonomique EASY!Force offre un grand confort de travail en réduisant la pénibilité et les risques de T.M.S. La simplicité d'utilisation de l' HD 9/23 Ge Tr1 ainsi que ses diverses possibilités de rangement attestent de sa grande convivialité. De multiples configurations sont possibles, de la version CAB à l'ajout d'un tambour-enrouleur de 50 mètres à l'arrière.

Caractéristiques et avantages
Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externes
  • Moteur diesel Yanmar ou moteur à essence Honda (EU STAGE V) pour un travail autonome.
  • Réservoir d'eau de 1 000 litres pour une autonomie de travail d'une heure au minimum avec un débit maximal.
  • Concept de remorque intégrée pour une grande mobilité et une autonomie maximale.
Utilisation facile et confortable
  • Simple d'utilisation elle est parfaitement adaptée pour de la location.
  • Équipée en standard du démarrage électrique du moteur. Dévidoir disponible en option.
  • Compartiment de stockage à l'arrière pour stocker des bidons de carburant, du détergent et des accessoires.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
  • Technologie haute pression Kärcher fiable et éprouvée avec une longue durée de vie.
  • Protection avant amovible et bâche arrière en option.
  • Le système antigel intégré permet un fonctionnement tout au long de l'année.
Plusieurs configurations possibles
  • Des configurations flexibles et sur mesure pour les besoins de chaque client.
  • Une variante CAB est disponible en option pour l'utilisation sur une plateforme ou pour un montage sur un véhicule.
  • Les réservoirs sont disponibles, sur demande, dans des coloris spéciaux.
Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) 400 - 930
Température d'alimentation (°C) 60
Pression de service (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Constructeur du moteur Honda
Type de moteur GX 390
Poids (avec accessoires) (kg) 600
Dimensions (L × l × H) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
  • Longueur du flexible haute pression: 15 m
  • Type de flexible haute pression: Qualité premium
  • Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
  • Lance: 1050 mm
  • Servo control
  • Power buse

Équipement

  • Fonction détergent: Aspiration
Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
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Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage mobile à haute pression dans le bâtiment, par exemple pour les engins ou véhicules de chantier.
  • Pour la location par des loueurs pour diverses applications.
  • Idéal pour les entreprises de propreté et les prestataires de service, par exemple pour l'effacement de graffitis.
  • Pour les applications de nettoyage haute pression dans les collectivités.
Accessoires
Détergents