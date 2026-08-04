Robuste et mobile, la remorque haute pression à eau froide HD 9/23 Ge Tr1 assure un nettoyage exigeant aussi bien dans le bâtiment que pour les collectivités et entreprises de propreté. Équipée d'un moteur HONDA conforme à la norme EU STAGE V et d'une réserve d'eau de 1000 litres, elle fonctionne en toute autonomie sur tous les chantiers. Avec une pression de service de 230 bar et un débit d'eau de 930 litres/heure, elle garantit un nettoyage efficace même en présence de salissures tenaces. La poignée-pistolet ergonomique EASY!Force offre un grand confort de travail en réduisant la pénibilité et les risques de T.M.S. La simplicité d'utilisation de l' HD 9/23 Ge Tr1 ainsi que ses diverses possibilités de rangement attestent de sa grande convivialité. De multiples configurations sont possibles, de la version CAB à l'ajout d'un tambour-enrouleur de 50 mètres à l'arrière.