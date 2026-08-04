HD 9/23 Ge Tr1
La remorque haute pression à eau froide HD 9/23 Ge Tr1 est une solution de nettoyage mobile et autonome pour tous types de chantiers. Dotée d'un moteur HONDA (EU STAGE V) et d'une cuve de 1000 litres, elle répond à toutes les attentes.
Robuste et mobile, la remorque haute pression à eau froide HD 9/23 Ge Tr1 assure un nettoyage exigeant aussi bien dans le bâtiment que pour les collectivités et entreprises de propreté. Équipée d'un moteur HONDA conforme à la norme EU STAGE V et d'une réserve d'eau de 1000 litres, elle fonctionne en toute autonomie sur tous les chantiers. Avec une pression de service de 230 bar et un débit d'eau de 930 litres/heure, elle garantit un nettoyage efficace même en présence de salissures tenaces. La poignée-pistolet ergonomique EASY!Force offre un grand confort de travail en réduisant la pénibilité et les risques de T.M.S. La simplicité d'utilisation de l' HD 9/23 Ge Tr1 ainsi que ses diverses possibilités de rangement attestent de sa grande convivialité. De multiples configurations sont possibles, de la version CAB à l'ajout d'un tambour-enrouleur de 50 mètres à l'arrière.
Caractéristiques et avantages
Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externes
- Moteur diesel Yanmar ou moteur à essence Honda (EU STAGE V) pour un travail autonome.
- Réservoir d'eau de 1 000 litres pour une autonomie de travail d'une heure au minimum avec un débit maximal.
- Concept de remorque intégrée pour une grande mobilité et une autonomie maximale.
Utilisation facile et confortable
- Simple d'utilisation elle est parfaitement adaptée pour de la location.
- Équipée en standard du démarrage électrique du moteur. Dévidoir disponible en option.
- Compartiment de stockage à l'arrière pour stocker des bidons de carburant, du détergent et des accessoires.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Technologie haute pression Kärcher fiable et éprouvée avec une longue durée de vie.
- Protection avant amovible et bâche arrière en option.
- Le système antigel intégré permet un fonctionnement tout au long de l'année.
Plusieurs configurations possibles
- Des configurations flexibles et sur mesure pour les besoins de chaque client.
- Une variante CAB est disponible en option pour l'utilisation sur une plateforme ou pour un montage sur un véhicule.
- Les réservoirs sont disponibles, sur demande, dans des coloris spéciaux.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|400 - 930
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 390
|Poids (avec accessoires) (kg)
|600
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Servo control
- Power buse
Équipement
- Fonction détergent: Aspiration
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage mobile à haute pression dans le bâtiment, par exemple pour les engins ou véhicules de chantier.
- Pour la location par des loueurs pour diverses applications.
- Idéal pour les entreprises de propreté et les prestataires de service, par exemple pour l'effacement de graffitis.
- Pour les applications de nettoyage haute pression dans les collectivités.
Composants configurables
Composants configurables