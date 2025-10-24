Remorque HD

Autonome, mobile et conçue pour les interventions prolongées De puissants moteurs à essence ou diesel ainsi qu'un réservoir d'eau de 1 000 litres garantissent au minimum une heure de haute pression à pleine puissance pour les tâches de nettoyage exigeantes. Idéale pour les chantiers, pour les services municipaux ou pour la location à d'autres utilisateurs professionnels. Appareil offrant des possibilités de configuration variées, extrêmement robuste et très facile à utiliser.