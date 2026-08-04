HDS 7/16 CXA
Le nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé HDS 7/16 CXA est destiné aux utilisations les plus courantes. Idéal pour l'industrie, le transport, l'automobile et collectivités. Il dispose d'un enrouleur de flexible automatique et est équipé d'un flexible haute pression Ultra Guard de 15 m.
Qualité, ergonomie et facilité d'utilisation : l'HDS 7/16 CXA de la gamme compact est un nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé. Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air, il est équipé de sécurités multiples, gages de robustesse. Le mode eco!efficiency permet un nettoyage économique pour réduire la consommation de fuel de 20%. L'enrouleur automatique du flexible haute pression Ultra Guard de 15 mètres avec revêtement en Teflon® garantit un grand confort d'utilisation et une réduction du temps d'installation. La pompe axiale offre un fonctionnement silencieux et une longévité élevée. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit la force de recul à zéro et les risques de troubles musculo-squelettiques. Les connexions EASY!Lock assurent une rapidité d'installation. Le système antibélier SDS atténue les vibrations. La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés selon les besoins, sur la machine. Facile d'entretien, le HDS 7/16 CXA est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Un espace de rangement est prévu pour les accessoires . Pour une mobilité optimale, il dispose d’une poignée de transport et d'une pédale-levier pour basculer la machine. Le panneau central de commande avec affichage LED simplifie son utilisation.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatique
- Flexible haute pression Ultra Guard anti rayures et lisse à revêtement Teflon®.
- Enrouleur de flexible automatique pour un travail sécurisé et un rangement aisé du flexible haute pression Ultra Guard de 15 m en revêtement Teflon®
Haute efficacité
- Mode eco!efficiency : économique et écologique, même lors d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- Poignée EASY!Force Advanced sans effort de maintien pour un travail sans fatigue.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
Fiabilité
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffe des dommages liés à la calcification.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Crochet de rangement pour le câble d'alimentation et le flexible HD.
- Rangement des buses intégré.
- Support de lance intégré pour faciliter le transport.
Dosage précis du détergent
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.
Facilité de déplacement
- Principe du"jogger" avec de grandes roues en caoutchouc et des roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des marches.
- Guidon pour un transport et une maniabilité facilités.
Commandes intuitives
- Utilisation simple et intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|310 - 660
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Pression maximum (bar)
|220
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance raccordée (kW)
|4,4
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|3,6
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (g/h)
|2,9
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Réservoir de combustible (l)
|15
|Poids (avec accessoires) (kg)
|114,3
|Poids avec emballage (kg)
|126,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Système antibélier SDS
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression
- Arrêt de la pression
- Réservoir à carburant / détergent incorporé
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
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