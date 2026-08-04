Qualité, ergonomie et facilité d'utilisation : l'HDS 7/16 CXA de la gamme compact est un nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé. Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air, il est équipé de sécurités multiples, gages de robustesse. Le mode eco!efficiency permet un nettoyage économique pour réduire la consommation de fuel de 20%. L'enrouleur automatique du flexible haute pression Ultra Guard de 15 mètres avec revêtement en Teflon® garantit un grand confort d'utilisation et une réduction du temps d'installation. La pompe axiale offre un fonctionnement silencieux et une longévité élevée. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit la force de recul à zéro et les risques de troubles musculo-squelettiques. Les connexions EASY!Lock assurent une rapidité d'installation. Le système antibélier SDS atténue les vibrations. La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés selon les besoins, sur la machine. Facile d'entretien, le HDS 7/16 CXA est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Un espace de rangement est prévu pour les accessoires . Pour une mobilité optimale, il dispose d’une poignée de transport et d'une pédale-levier pour basculer la machine. Le panneau central de commande avec affichage LED simplifie son utilisation.