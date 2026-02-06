Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S permet un travail ergonomique au plus haut niveau. Grâce au pistolet tout confort EASY!Force Advanced, il s'utilise aisément sans effort de maintien. Une lance haute pression en acier inoxydable rotative de 1 050 millimètres garantit une efficacité maximale. Le réglage Servo Control permet d'ajuster la pression et la quantité d'eau directement sur le pistolet. En outre, des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux haut de gamme garantissant une qualité supérieure durable. À l'intérieur de la machine, on trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton. Un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, assure l'entraînement du HD 10/25-4 S. Des montants de châssis en aluminium intégrés réduisent le poids et forment un châssis léger, mais néanmoins résistant avec possibilité de chargement par grue. Sa structure verticale offre un maximum de mobilité lors de l'utilisation. À cet effet, le groupe moteur et la pompe sont installés à la verticale. Le design compact est complété par un rangement astucieux des accessoires, par exemple avec une poche kangourou et des crochets réglables.