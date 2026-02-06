HD 10/25-4 S
Le nettoyeur haute pression à eau froide triphasé HD 10/25-4 S est destiné aux travaux les plus exigeants par sa qualité de fabrication haut de gamme, sa puissance élevée et ses systèmes d'assistance.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S permet un travail ergonomique au plus haut niveau. Grâce au pistolet tout confort EASY!Force Advanced, il s'utilise aisément sans effort de maintien. Une lance haute pression en acier inoxydable rotative de 1 050 millimètres garantit une efficacité maximale. Le réglage Servo Control permet d'ajuster la pression et la quantité d'eau directement sur le pistolet. En outre, des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux haut de gamme garantissant une qualité supérieure durable. À l'intérieur de la machine, on trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton. Un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, assure l'entraînement du HD 10/25-4 S. Des montants de châssis en aluminium intégrés réduisent le poids et forment un châssis léger, mais néanmoins résistant avec possibilité de chargement par grue. Sa structure verticale offre un maximum de mobilité lors de l'utilisation. À cet effet, le groupe moteur et la pompe sont installés à la verticale. Le design compact est complété par un rangement astucieux des accessoires, par exemple avec une poche kangourou et des crochets réglables.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur siteAffichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis. Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
Systèmes d'assistance et affichage de l'état par LED
- Surveillance électronique.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|80 - 250
|Pression maximum (bar)
|280
|Puissance de raccordement (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|69,8
|Poids avec emballage (kg)
|78,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Protection électronique du moteur avec affichage LED
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
