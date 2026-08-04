HDS 10/21-4 MXA eB
Le HDS 10/21-4 MXA eB avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau et enrouleur de flexible automatique allie confort d'utilsation et performances hors pair. L'eco!Booster est inclus.
Nettoyeur haute pression à eau chaude le plusouissant de la gamme Medium de Kärcher, le HDS 10/21-4 MXA eB avec enrouleur de flexible automatique et flexible haute pression Ultra Guard intégré séduit à tous les égards. L'enrouleur de flexible permet d'enrouler et de dérouler le flexible à revêtement en téflon de 20 mètres même jusqu'à un angle de 45°, pour des temps de préparation réduits de moitié. En outre, la pompe axiale robuste à 3 pistons avec revêtement en céramique, le moteur électrique à faible vitesse de rotation 4 pôles refroidi par eau, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency assurent des performances maximales et un fonctionnement économique. Les utilisateurs bénéficient également de la poignée pistolet EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec lance haute pression de 1050 millimètres et Servo Control ainsi que de la commande simple avec le bouton unique Easy Operation et de nombreuses possibilités de rangement ergonomiques pour les différents accessoires. Inclus : l'eco!Booster
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatique
- Flexible haute pression Ultra Guard anti rayures et lisse à revêtement Teflon®.
- Enrouleur de flexible automatique pour un travail sécurisé et un rangement aisé du flexible haute pression de 15 mètres.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Haute efficacité
- Le mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal.
- Les cycles du brûleur sont étudiés pour consommer 20 % de carburant en moins par rapport au mode pleine puissance.
Rendement maximal
- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Rangement intégré pour l'ensemble des accessoires avec 2 crochets pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation
- Rangement pour détergents et accessoires
Dosage précis du détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- La vanne de dosage précise garantit une consommation réduite.
Facilité de déplacement
- Principe du"jogger" avec de grandes roues en caoutchouc et des roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
- Pédale de basculement intégrée pour un franchissement sans effort des obstacles et des marches
- Guidon pour un transport et une maniabilité facilités.
Commandes intuitives
- U n seul bouton pour piloter l'ensemble des fonctions.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Pression maximum (bar)
|250
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance raccordée (kW)
|8
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|7,3
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|169,1
|Poids avec emballage (kg)
|181,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Fonction détergent: Réservoirs de 20 + 10 l
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression
- ANTI!Twist
- Accès extérieur pour le remplissage des réservoirs de détergent, d'anticalcaire et de carburant.
- Panneau de commandes avec affichage LED
- Arrêt de la pression
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
- 2 réservoirs de détergent
- Sécurité manque d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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