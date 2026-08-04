Nettoyeur haute pression à eau chaude le plusouissant de la gamme Medium de Kärcher, le HDS 10/21-4 MXA eB avec enrouleur de flexible automatique et flexible haute pression Ultra Guard intégré séduit à tous les égards. L'enrouleur de flexible permet d'enrouler et de dérouler le flexible à revêtement en téflon de 20 mètres même jusqu'à un angle de 45°, pour des temps de préparation réduits de moitié. En outre, la pompe axiale robuste à 3 pistons avec revêtement en céramique, le moteur électrique à faible vitesse de rotation 4 pôles refroidi par eau, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency assurent des performances maximales et un fonctionnement économique. Les utilisateurs bénéficient également de la poignée pistolet EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec lance haute pression de 1050 millimètres et Servo Control ainsi que de la commande simple avec le bouton unique Easy Operation et de nombreuses possibilités de rangement ergonomiques pour les différents accessoires. Inclus : l'eco!Booster