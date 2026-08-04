Le tambour-enrouleur automatique intégré facilite considérablement la manipulation du flexible haute pression du nettoyeur HD 7/17 MXA+. De même, l'accès aux composants pour la maintenance est optimal. Les accessoires comme la rotabuse, la tête de lavage ou le canon à mousse se rangent rapidement sur l'appareil pour plus de sécurité. La protection des composants haute pression se fait grâce à la décompression automatique de la pompe. Celle-ci est en laiton pour plus de fiabilité. Également proposée de série, la poignée-pistolet haute pression EASY!Force supprime ainsi complètement la force de maintien sur la poignée requise par l'utilisateur. Les raccords rapides EASY!Lock permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, l'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.