HD 7/17 MXA Plus
Avec une pression de service de 170 bars, une pompe en laiton axiale à 3 pistons et un tambour-enrouleur automatique de série, le nettoyeur haute pression HD 7/17 MXA+ est parfait pour les applications quotidiennes.
Le tambour-enrouleur automatique intégré facilite considérablement la manipulation du flexible haute pression du nettoyeur HD 7/17 MXA+. De même, l'accès aux composants pour la maintenance est optimal. Les accessoires comme la rotabuse, la tête de lavage ou le canon à mousse se rangent rapidement sur l'appareil pour plus de sécurité. La protection des composants haute pression se fait grâce à la décompression automatique de la pompe. Celle-ci est en laiton pour plus de fiabilité. Également proposée de série, la poignée-pistolet haute pression EASY!Force supprime ainsi complètement la force de maintien sur la poignée requise par l'utilisateur. Les raccords rapides EASY!Lock permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, l'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir automatique actionné par ressort
- Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression.
- Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main.
- Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité.
Pied supplémentaire
- Augmente la surface d'appui de l'appareil.
- Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stationnaire.
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie.
- Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Haute mobilité
- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.
- Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|170 / 17
|Pression maximum (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Puissance raccordée (kW)
|4,2
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|37,1
|Poids avec emballage (kg)
|41
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Flex
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- ANTI!Twist
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
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