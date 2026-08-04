Le plus performant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasé de la gamme Compact: l'HDS 8/18-4C eB avec ses modes co!efficiency et vapeur s'illustre par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Son moteur 4 pôles (1400 tr/min) refroidi par eau entraîne une pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique qui génère une pression élevée et offre un fonctionnement silencieux et une longévité élevée. Zéro force de recul avec la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced ce qui réduit les risques de troubles musculo-squelettiques et offre un plus grand confort. Il est équipé d'une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide qu'un raccord vissé standard et du réglagle Servo Control du débit/pression sur la machine! Le système antibélier SDS atténue les vibrations.Facile d'entretien, le HDS 8/18-4 C eB est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Pour une mobilité optimale, il dispose d’une poignée de transport, d'une pédale-levier pour basculer la machine, d'un châssis robuste contre les chocs et de grandes roues. Le panneau central de commande avec affichage LED simplifie son utilisation. L'eco!Booster améliore l'efficacité du nettoyage et réduit la concommation d'eau et d'électricité.