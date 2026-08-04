HDS 8/18-4 C eB
Le HDS 8/18-4 C eB est le plus puissant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasés de la gamme Compact avec mode eco!efficiency, mode vapeur et eco!Booster.
Le plus performant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasé de la gamme Compact: l'HDS 8/18-4C eB avec ses modes co!efficiency et vapeur s'illustre par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Son moteur 4 pôles (1400 tr/min) refroidi par eau entraîne une pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique qui génère une pression élevée et offre un fonctionnement silencieux et une longévité élevée. Zéro force de recul avec la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced ce qui réduit les risques de troubles musculo-squelettiques et offre un plus grand confort. Il est équipé d'une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide qu'un raccord vissé standard et du réglagle Servo Control du débit/pression sur la machine! Le système antibélier SDS atténue les vibrations.Facile d'entretien, le HDS 8/18-4 C eB est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Pour une mobilité optimale, il dispose d’une poignée de transport, d'une pédale-levier pour basculer la machine, d'un châssis robuste contre les chocs et de grandes roues. Le panneau central de commande avec affichage LED simplifie son utilisation. L'eco!Booster améliore l'efficacité du nettoyage et réduit la concommation d'eau et d'électricité.
Caractéristiques et avantages
Haute efficacité
- Mode eco!efficiency : économique et écologique, même lors d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
Fiabilité
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffe des dommages liés à la calcification.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Crochet de rangement pour le câble d'alimentation et le flexible HD.
- Rangement des buses intégré.
- Support de lance intégré pour faciliter le transport.
Dosage précis du détergent
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.
Facilité de déplacement
- Principe du"jogger" avec de grandes roues en caoutchouc et des roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des marches.
- Guidon pour un transport et une maniabilité facilités.
Commandes intuitives
- Utilisation simple et intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|300 - 800
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression maximum (bar)
|220
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance raccordée (kW)
|6
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|5,2
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Réservoir de combustible (l)
|15
|Poids (avec accessoires) (kg)
|110,5
|Poids avec emballage (kg)
|122,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Système antibélier SDS
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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