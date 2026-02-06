Doté de nombreux équipements innovants, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/16-4 M+ est performant, robuste et confortable. Alimenté par un moteur monophasé à 4 pôles, la pompe en laiton nouvelle génération garantit des performances de nettoyage supérieures de 15%. La décompression automatique protège les composants haute pression contre les dommages. Conçu pour un fonctionnement vertical et horizontal, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/16-4 M+ garantit une flexibilité maximale lors des différentes utilisations. Des détails pratiques tels que ses grandes roues, son guidon rétractable et son faible encombrement offrent un confort maximal. Un travail sans effort est assuré par la poignée-pistolet EASY!Force qui réduit le recul sur la poignée, supprimant le recours à quelconque force de maintien. Le montage et le démontage des accessoires s'effectuent rapidement grâce au système de connexions EASY!Lock. De nombreux espaces de rangement sont disponibles directement sur l'appareil pour assurer la protection des accessoires notamment durant le transport.