HD 6/16-4 M+
Le nettoyeur haute pression HD 6/16-4 M+ est doté d'un moteur monophasé 4 pôles et d'une pompe en laiton à décompression automatique pour de grandes performances de nettoyage. Avec rotabuse.
Doté de nombreux équipements innovants, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/16-4 M+ est performant, robuste et confortable. Alimenté par un moteur monophasé à 4 pôles, la pompe en laiton nouvelle génération garantit des performances de nettoyage supérieures de 15%. La décompression automatique protège les composants haute pression contre les dommages. Conçu pour un fonctionnement vertical et horizontal, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/16-4 M+ garantit une flexibilité maximale lors des différentes utilisations. Des détails pratiques tels que ses grandes roues, son guidon rétractable et son faible encombrement offrent un confort maximal. Un travail sans effort est assuré par la poignée-pistolet EASY!Force qui réduit le recul sur la poignée, supprimant le recours à quelconque force de maintien. Le montage et le démontage des accessoires s'effectuent rapidement grâce au système de connexions EASY!Lock. De nombreux espaces de rangement sont disponibles directement sur l'appareil pour assurer la protection des accessoires notamment durant le transport.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie.
- Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Haute mobilité
- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.
- Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|600
|Température d'eau en alimentation (°C)
|jusqu'à 60
|Pression de service (bar/MPa)
|160 / 16
|Pression maximum ( )
|240 / 24
|Puissance de raccordement (kW)
|3,3
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|37
|Poids avec emballage (kg)
|40,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 6/16-4 M+
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.