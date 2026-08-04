Parmi les nettoyeurs haute pression à eau chaude les plus puissants de la gamme Medium, le HDS 10/21-4 M eB offre une ergonomie bien pensée et une grande facilité d'utilisation. Le moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation et refroidi par eau, la pompe axiale robuste à 3 pistons avec revêtement en céramique ainsi que le mode eco!efficiency économique assurent à la fois performance et fonctionnement économique et fiable. Pour un travail de longue durée et sans fatigue, le modèle bénéficie de la poignée pistolet EASY!Force Advanced avec Servo Control et d'une lance haute pression de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée ainsi que des connexions rapides EASY!Lock. De nombreux autres équipements assurent également ses performances : technologie de brûleur optimisée avec système anti-calcaire, 2 réservoirs à détergent, concept de mobilité bien pensé, technologie de sécurité avancée, commande simple avec un interrupteur unique et possibilités de rangement astucieux pour les différents accessoires Inclus : l'eco!Booster