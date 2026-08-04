HDS 10/21-4 M eB
Le HDS 10/21-4 M eB avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau allie confort d'utilisation et performances hors pair. L'eco!Booster est inclus.
Parmi les nettoyeurs haute pression à eau chaude les plus puissants de la gamme Medium, le HDS 10/21-4 M eB offre une ergonomie bien pensée et une grande facilité d'utilisation. Le moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation et refroidi par eau, la pompe axiale robuste à 3 pistons avec revêtement en céramique ainsi que le mode eco!efficiency économique assurent à la fois performance et fonctionnement économique et fiable. Pour un travail de longue durée et sans fatigue, le modèle bénéficie de la poignée pistolet EASY!Force Advanced avec Servo Control et d'une lance haute pression de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée ainsi que des connexions rapides EASY!Lock. De nombreux autres équipements assurent également ses performances : technologie de brûleur optimisée avec système anti-calcaire, 2 réservoirs à détergent, concept de mobilité bien pensé, technologie de sécurité avancée, commande simple avec un interrupteur unique et possibilités de rangement astucieux pour les différents accessoires Inclus : l'eco!Booster
Caractéristiques et avantages
Haute efficacitéLe mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal. Les cycles du brûleur sont étudiés pour consommer 20 % de carburant en moins par rapport au mode pleine puissance.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!LockEASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien. La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet. Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Rendement maximalTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Rangement intégré pour l'ensemble des accessoires avec 2 crochets pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation
- Rangement pour détergents et accessoires
Dosage précis du détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
Facilité de déplacement
- Principe du"jogger" avec de grandes roues en caoutchouc et des roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
- Pédale de basculement intégrée pour un franchissement sans effort des obstacles et des marches
- Guidon pour un transport et une maniabilité facilités.
Commandes intuitives
- U n seul bouton pour piloter l'ensemble des fonctions.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance raccordée (kW)
|8
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|7,3
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|160,7
|Poids avec emballage (kg)
|170,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longue durée de vie
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 400 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Fonction détergent: Réservoirs de 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Accès extérieur pour le remplissage des réservoirs de détergent, d'anticalcaire et de carburant.
- Panneau de commandes avec affichage LED
- Arrêt de la pression
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
- 2 réservoirs de détergent
- Sécurité manque d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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