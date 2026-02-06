HDS 9/20-4 M Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude fiable, simple d'utilisation, avec un excellent rapport qualité-prix, doté d'une pompe à vilebrequin de haute qualité et d'un châssis tubulaire en acier robuste.
Grâce à ses composants éprouvés, performants et fiables, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/20-4 M Classic de Kärcher brille par sa simplicité d'utilisation, sa facilité de maintenance et ses excellents résultats de nettoyage. La pompe à vilebrequin robuste, protégée des impuretés par un filtre à eau, et le moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation assurent une efficacité maximale et une endurance élevée. Grâce à la structure ouverte du châssis, tous les composants essentiels sont très faciles d'accès et parfaitement protégés par le solide châssis tubulaire en acier. Le HDS 9/20-4 M Classic est ainsi également conçu pour les applications difficiles dans des conditions extrêmes, comme sur les chantiers ou dans l'agriculture. Les crochets d'arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent en outre le transport de l'appareil vers et sur le lieu d'utilisation. Cet appareil de la gamme Medium est de plus équipé de série de la poignée pistolet Classic éprouvée, d'un réservoir de carburant de 30 litres pour les longues phases de nettoyage ainsi que de possibilités de rangement pratiques pour les différents accessoires.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
FiabilitéPompe robuste à vilebrequin la qualité éprouvée Kärcher. Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C), tout en conservant un débit d'eau maximal
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour faciliter le transport.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|300 - 900
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|7
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|5,8
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|30
|Poids (avec accessoires) (kg)
|124
|Poids avec emballage (kg)
|134
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- ANTI!Twist
- Arrêt de la pression
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HDS 9/20-4 M Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.