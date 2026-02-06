Grâce à ses composants éprouvés, performants et fiables, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/20-4 M Classic de Kärcher brille par sa simplicité d'utilisation, sa facilité de maintenance et ses excellents résultats de nettoyage. La pompe à vilebrequin robuste, protégée des impuretés par un filtre à eau, et le moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation assurent une efficacité maximale et une endurance élevée. Grâce à la structure ouverte du châssis, tous les composants essentiels sont très faciles d'accès et parfaitement protégés par le solide châssis tubulaire en acier. Le HDS 9/20-4 M Classic est ainsi également conçu pour les applications difficiles dans des conditions extrêmes, comme sur les chantiers ou dans l'agriculture. Les crochets d'arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent en outre le transport de l'appareil vers et sur le lieu d'utilisation. Cet appareil de la gamme Medium est de plus équipé de série de la poignée pistolet Classic éprouvée, d'un réservoir de carburant de 30 litres pour les longues phases de nettoyage ainsi que de possibilités de rangement pratiques pour les différents accessoires.