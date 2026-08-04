HDS 10/21-4 M Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude simple d'utilisation et robuste. L'HDS 10/21-4M Classic est équipé d'une pompe à vilebrequin de qualité et d'un châssis tubulaire en acier robuste. Il dispose d'un excellent rapport qualité/prix.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 M Classic se distingue par sa simplicité d'utilisation, sa facilité de maintenance et ses excellents résultats de nettoyage. La pompe à vilebrequin robuste, protégée des impuretés par un filtre à eau, et le moteur électrique 4 pôles sont synonymes de performances et de durabilité. Ses composants éprouvés sont gages de robustesse et faciles d'accès, simplifiant ainsi la maintenance. L' HDS 10/21-4 M Classic est pensé pour les applications soutenues dans des conditions difficiles, dans l'agriculture par exemple. Les crochets d'arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent le transport. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Medium est équipé de série, de la poignée-pistolet Classic, d'un réservoir de carburant de 30 litres pour une plus grande autonomie de travail ainsi que de solutions de rangement intégré des accessoires.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de viePompe robuste à vilebrequin la qualité éprouvée Kärcher. Un châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. Le mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile et intuitif à utiliser.
Fiabilité
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour faciliter le transport.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|350 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Pression maximum (bar)
|235
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance raccordée (kW)
|8
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|6,4
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|30
|Poids (avec accessoires) (kg)
|128
|Poids avec emballage (kg)
|138
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- ANTI!Twist
- Arrêt de la pression
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
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