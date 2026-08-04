Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 M Classic se distingue par sa simplicité d'utilisation, sa facilité de maintenance et ses excellents résultats de nettoyage. La pompe à vilebrequin robuste, protégée des impuretés par un filtre à eau, et le moteur électrique 4 pôles sont synonymes de performances et de durabilité. Ses composants éprouvés sont gages de robustesse et faciles d'accès, simplifiant ainsi la maintenance. L' HDS 10/21-4 M Classic est pensé pour les applications soutenues dans des conditions difficiles, dans l'agriculture par exemple. Les crochets d'arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent le transport. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Medium est équipé de série, de la poignée-pistolet Classic, d'un réservoir de carburant de 30 litres pour une plus grande autonomie de travail ainsi que de solutions de rangement intégré des accessoires.