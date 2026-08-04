Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus s'illustre par son ergonomie et sa qualité haut de gamme. Il est d'une très grande facilité d'utilisation grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien. L'ajustement de la pression et de la quantité d'eau se fait via le réglage Servo Control. La nouvelle rotabuse Vibrasoft réduit jusqu'à 30 % les vibrations et le bruit. Des systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent de mieux se repérer. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition haut de gamme et ses matériaux supérieurs. Le groupe moteur et pompe installés à la verticale, composés d'une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton, permettent un design compact pour un maximum de mobilité, complétée par un moteur à 4 pôles performant, à faible vitesse, refroidi par eau et air. Des entretoises en aluminium forment un châssis léger et robuste, adapté au chargement par grue. Avec le flexible haute pression Ultra Guard à revêtement Teflon® encore plus robuste et son tambour enrouleur automatique, son fonctionnement peut se faire même sous pression, et à un angle pouvant aller jusqu'à 45°, pour un temps de préparation réduit jusqu'à 50 %.