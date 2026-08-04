HD 10/21-4 SXA Plus
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus est un nettoyeur pour une utilisation intensive, équipé d'un tambour enrouleur automatique et de la rotabuse Vibrasoft lui garantissant puissance et confort.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus s'illustre par son ergonomie et sa qualité haut de gamme. Il est d'une très grande facilité d'utilisation grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien. L'ajustement de la pression et de la quantité d'eau se fait via le réglage Servo Control. La nouvelle rotabuse Vibrasoft réduit jusqu'à 30 % les vibrations et le bruit. Des systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent de mieux se repérer. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition haut de gamme et ses matériaux supérieurs. Le groupe moteur et pompe installés à la verticale, composés d'une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton, permettent un design compact pour un maximum de mobilité, complétée par un moteur à 4 pôles performant, à faible vitesse, refroidi par eau et air. Des entretoises en aluminium forment un châssis léger et robuste, adapté au chargement par grue. Avec le flexible haute pression Ultra Guard à revêtement Teflon® encore plus robuste et son tambour enrouleur automatique, son fonctionnement peut se faire même sous pression, et à un angle pouvant aller jusqu'à 45°, pour un temps de préparation réduit jusqu'à 50 %.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatiqueEnroulement et déroulement automatiques jusqu'à un angle de 45°, même sous pression. Flexible haute pression Ultra Guard anti rayures et lisse à revêtement Teflon®.
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Vibrasoft Dirt Blaster ergonomique
- Réduction des vibrations jusqu'à 30 %.
- Réduction du volume et du niveau sonore.
- La buse rotative facilite les tâches de nettoyage les plus difficiles.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur site
- Tête de pompe pivotante.
- Affichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis.
- Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- Poignée EASY!Force Advanced sans effort de maintien pour un travail sans fatigue.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 210
|Pression maximum (bar)
|250
|Puissance raccordée (kW)
|8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|050
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|75,5
|Poids avec emballage (kg)
|83,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec revêtement souple élastomère pour le confort
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Ultra Guard
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Lance haute pression
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
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