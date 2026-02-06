HDS 8/20 De
Équipé d’un châssis en acier robuste et de multiples sécurités, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 De, équipé d'un moteur diesel, est l'outil idéal sur les chantiers qui ne sont pas alimentés en électricité.
Le nettoyeur haute pression thermique à eau chaude, HDS 8/20 De, est doté d'un puissant moteur diesel avec démarrage électrique ainsi que d'une pompe à vilebrequin robuste et durable et d'une technologie de brûleur très efficace. Ces éléments permettent d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage même dans des conditions plus difficiles, comme dans les zones où il n'y a pas d'alimentation électrique. Grâce à son débit de 800 l/h et sa pression de 200 bar, il permet d'éliminer les saletés les plus tenaces. Un réservoir de 20 litres de carburant a été intégré permettant d'utiliser le nettoyeur pendant de longues périodes. Une technologie KÄRCHER éprouvée, comprenant une soupape thermique et de sécurité, un filtre à eau, un contrôle de la température d'échappement et un système antibélier (SDS) sur la pompe, protège de manière fiable tous les composants importants, tandis qu'un robuste châssis en acier tubulaire protège la machine contre les dommages extérieurs. Des pneus increvables, une roue directionnelle équipée d'un frein, des poignées ergonomiques et un sélecteur à bouton unique convivial font également partie de l'équipement standard. Les accessoires, tels qu'un flexible haute pression et une lance, peuvent être stockés sans effort directement sur la machine.
Caractéristiques et avantages
Moteur diesel économique.Indépendant de source électrique extérieure STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Avec démarrage électrique
Haute mobilitéÉquipé de grands pneus anti-crevaison et d'une roue de direction avec frein de stationnement. Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles. Chargement par grue possible grâce au solide châssis en tube d'acier
Une conception robuste pour les travaux les plus difficilesRobuste châssis en tube d'acier protège la machine contre les effets extérieurs. Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau. Convient pour le chargement avec une grue
Rangement intégré des accessoires
- Rangements intégrés pour accessoires.
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|800
|Pression de service (bar/MPa)
|200 / 20
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'eau en alimentation (°C)
|30
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|5,9
|Réservoir de combustible (l)
|30
|Fioul
|Diesel / Huile
|Type d'entraînement
|Diesel
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Mobile
|Poids (avec accessoires) (kg)
|243
|Poids avec emballage (kg)
|248
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longue durée de vie
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Cadre de protection
- Démarreur électrique
- Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage de machines ou de véhicules dans les secteurs de la construction ou du transport
- Pour un usage pour les professionnels du nettoyage ou les collectivités afin d'éliminer les salissures tenaces
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HDS 8/20 De
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.