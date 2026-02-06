Le nettoyeur haute pression thermique à eau chaude, HDS 8/20 De, est doté d'un puissant moteur diesel avec démarrage électrique ainsi que d'une pompe à vilebrequin robuste et durable et d'une technologie de brûleur très efficace. Ces éléments permettent d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage même dans des conditions plus difficiles, comme dans les zones où il n'y a pas d'alimentation électrique. Grâce à son débit de 800 l/h et sa pression de 200 bar, il permet d'éliminer les saletés les plus tenaces. Un réservoir de 20 litres de carburant a été intégré permettant d'utiliser le nettoyeur pendant de longues périodes. Une technologie KÄRCHER éprouvée, comprenant une soupape thermique et de sécurité, un filtre à eau, un contrôle de la température d'échappement et un système antibélier (SDS) sur la pompe, protège de manière fiable tous les composants importants, tandis qu'un robuste châssis en acier tubulaire protège la machine contre les dommages extérieurs. Des pneus increvables, une roue directionnelle équipée d'un frein, des poignées ergonomiques et un sélecteur à bouton unique convivial font également partie de l'équipement standard. Les accessoires, tels qu'un flexible haute pression et une lance, peuvent être stockés sans effort directement sur la machine.