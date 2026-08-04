HD 6/16-4 MXA Plus
Equipé d'un moteur 4 pôles, le nettoyeur haute pression eau froide monophasé HD 6/16-4 MXA+ est doté d'un tambour enrouleur automatique et d’une rotabuse. Ce nettoyeur professionnel est idéal pour les utilisations exigeantes.
L’HD 6/16-4 MXA+ est un nettoyeur haute pression monophasé équipé d'un moteur électrique 4 pôles qui tourne à 1400 tr/min, conçu pour des utilisations plus intensives. Son tambour enrouleur automatique permet une manipulation plus facile du flexible haute pression. La pompe axiale en laiton avec un grand filtre fin en entrée évite tout risque de casse ou d’oxydation de la culasse. Doublement protégé contre les surintensités électriques grâce à un disjoncteur thermique et une sonde ipsotherme, l’HD 6/16-4 MXZ+ est un appareil de grande fiabilité. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Il est équipé d’une connexion des accessoires EASY!Lock qui permet de connecter 5 fois plus rapidement les accessoires entre eux par rapport aux autres accessoires standards sans concessions en matière de robustesse et de longévité. L'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir automatique actionné par ressort
- Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression.
- Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main.
- Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité.
Pied supplémentaire
- Augmente la surface d'appui de l'appareil.
- Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stationnaire.
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie.
- Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Haute mobilité
- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.
- Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|600
|Température d'alimentation (°C)
|jusqu'à 60
|Pression de service (bar/MPa)
|160 / 16
|Pression maximum ( )
|240 / 24
|Puissance raccordée (kW)
|3,3
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|43,1
|Poids avec emballage (kg)
|47
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Flex
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- ANTI!Twist
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 6/16-4 MXA Plus
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.