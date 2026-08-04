L’HD 6/16-4 MXA+ est un nettoyeur haute pression monophasé équipé d'un moteur électrique 4 pôles qui tourne à 1400 tr/min, conçu pour des utilisations plus intensives. Son tambour enrouleur automatique permet une manipulation plus facile du flexible haute pression. La pompe axiale en laiton avec un grand filtre fin en entrée évite tout risque de casse ou d’oxydation de la culasse. Doublement protégé contre les surintensités électriques grâce à un disjoncteur thermique et une sonde ipsotherme, l’HD 6/16-4 MXZ+ est un appareil de grande fiabilité. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Il est équipé d’une connexion des accessoires EASY!Lock qui permet de connecter 5 fois plus rapidement les accessoires entre eux par rapport aux autres accessoires standards sans concessions en matière de robustesse et de longévité. L'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.