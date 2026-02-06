HD 10/25-4 S Classic
Le nettoyeur haute pression à eau froide triphasé HD 10/25-4 S Classic est destiné aux travaux les plus exigeants grâce à sa conception robuste pour une utilisation longue durée.
Le nettoyeur haute pression à eau froide triphasé HD 10/25-4 S Classic vous permettra d’obtenir un résultat de nettoyage parfait grâce à sa forte puissance de travail. Il est doté d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par air et eau conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Super Classic est équipé de la poignée pistolet haute pression Classic. Sa pompe en laiton, dotée de pistons à revêtement en céramique, offre robustesse et longévité. La puissance de nettoyage peut être adaptée grâce à son réglage directement sur la pompe. 5 fois plus rapide qu’un filetage classique, la connexion EASY!Lock apportera du gain temps dans la mise en place et le retrait d’accessoires. Sa jauge de niveau d’huile ainsi que l’accès rapide aux composants de la machine facilitent la maintenance. La conception simple de cet appareil rend son utilisation intuitive et rapide. Son filtre à eau intégré protège la pompe haute pression des particules présentes dans l’eau même dans l’utilisation d’une source d’eau alternative.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Cadre en acier robuste avec grandes roues pour une maniabilité maximaleProtège la machine même dans des conditions difficiles. Simple et pratique à transporter. Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile et intuitif à utiliser.
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau
- Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
- Combinaison parfaite des systèmes de refroidissement par air et par eau assurant un refroidissement efficace même en cas de fluctuations des températures ambiantes et des températures de l'eau.
- Design compacte pour un maximum de maniabilité.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|60 - 250
|Pression maximum (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Puissance de raccordement (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|045
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|60
|Poids avec emballage (kg)
|67,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage des revêtements et coffrages en béton dans le secteur de la construction
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
