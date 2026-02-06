Le nettoyeur haute pression à eau froide triphasé HD 10/25-4 S Classic vous permettra d’obtenir un résultat de nettoyage parfait grâce à sa forte puissance de travail. Il est doté d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par air et eau conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Super Classic est équipé de la poignée pistolet haute pression Classic. Sa pompe en laiton, dotée de pistons à revêtement en céramique, offre robustesse et longévité. La puissance de nettoyage peut être adaptée grâce à son réglage directement sur la pompe. 5 fois plus rapide qu’un filetage classique, la connexion EASY!Lock apportera du gain temps dans la mise en place et le retrait d’accessoires. Sa jauge de niveau d’huile ainsi que l’accès rapide aux composants de la machine facilitent la maintenance. La conception simple de cet appareil rend son utilisation intuitive et rapide. Son filtre à eau intégré protège la pompe haute pression des particules présentes dans l’eau même dans l’utilisation d’une source d’eau alternative.