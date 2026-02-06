HD 7/17 M
Le nettoyeur haute pression HD 7/17 M mobile est équipé d'une pompe axiale robuste à trois pistons en acier inoxydable trempé, d'une décompression automatique et d'un moteur à courant triphasé fiable.
Fiable, puissant, compact et mobile : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 7/17 M à moteur triphasé combine longue durée de vie, maintenance facile, flexibilité optimale et grand confort d'utilisation dans un appareil très efficace, conçu pour fonctionner à l'horizontale comme à la verticale. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide que les raccords classiques, assurent un travail sans fatigue et un montage/démontage rapide, sans perdre en robustesse ni en longévité. La nouvelle technologie de pompage augmente d'environ 20 % l'efficacité énergétique et la performance de nettoyage. Afin que les composants haute pression soient à l'abri de tout dommage même en mode veille, un système de décompression automatique efficace est intégré. En outre, on trouve également de série un système élaboré de rangement des divers accessoires – du support de lance pour les pauses de courte durée au compartiment pour la rotabuse en passant par le support pour la lance à mousse en option.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie.
- Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Haute mobilité
- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.
- Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|170 / 17
|Pression maximum (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Puissance de raccordement (kW)
|4,2
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|31,7
|Poids avec emballage (kg)
|35,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 7/17 M
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.