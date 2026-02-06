Fiable, puissant, compact et mobile : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 7/17 M à moteur triphasé combine longue durée de vie, maintenance facile, flexibilité optimale et grand confort d'utilisation dans un appareil très efficace, conçu pour fonctionner à l'horizontale comme à la verticale. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide que les raccords classiques, assurent un travail sans fatigue et un montage/démontage rapide, sans perdre en robustesse ni en longévité. La nouvelle technologie de pompage augmente d'environ 20 % l'efficacité énergétique et la performance de nettoyage. Afin que les composants haute pression soient à l'abri de tout dommage même en mode veille, un système de décompression automatique efficace est intégré. En outre, on trouve également de série un système élaboré de rangement des divers accessoires – du support de lance pour les pauses de courte durée au compartiment pour la rotabuse en passant par le support pour la lance à mousse en option.