Equipé d'un moteur à essence Honda, le nettoyeur haute pression thermique HD 9/23 G fonctionne de manière totalement indépendante. Grâce à une pression de 230 bar, l'appareil offre d'excellents résultats de nettoyage même dans des conditions extrêmes. Le châssis ergonomique offre une mobilité maximale même lorsque le sol est inégal. Roues anti-crevaison, guidon de transport et rangements intégrés des accessoires vous permettent de travailler confortablement. La puissante pompe vous permet d'extraire l'eau des lacs ou des étangs en cas d'urgence. La valve de sécurité et de surchauffe protège la pompe en cas de dysfonctionnement de la machine. Tambour enrouleur et structure Cage disponibles en option. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.