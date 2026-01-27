HD 9/23 G
Avec le nettoyeur haute pression à eau froide à moteur essence Honda HD 9/23 G, vous pouvez travailler de façon autonome en tout mobilité, même dans des conditions extérieures défavorables.
Equipé d'un moteur à essence Honda, le nettoyeur haute pression thermique HD 9/23 G fonctionne de manière totalement indépendante. Grâce à une pression de 230 bar, l'appareil offre d'excellents résultats de nettoyage même dans des conditions extrêmes. Le châssis ergonomique offre une mobilité maximale même lorsque le sol est inégal. Roues anti-crevaison, guidon de transport et rangements intégrés des accessoires vous permettent de travailler confortablement. La puissante pompe vous permet d'extraire l'eau des lacs ou des étangs en cas d'urgence. La valve de sécurité et de surchauffe protège la pompe en cas de dysfonctionnement de la machine. Tambour enrouleur et structure Cage disponibles en option. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Autonomie maximaleAdapté aux moteurs Honda et Yanmar pour utilisation sans alimentation électrique externe. Peut aspirer de l'eau - par exemple celle des lacs ou des étangs - et l'utiliser pour le nettoyage.
Facilité d'utilisationLe châssis tubulaire rend le transport plus facile sur un sol inégal. Rangements intégrés pour accessoires. Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
PolyvalentStructure Cage en option avec oeillets pour chargement par grue. Tambour-enrouleur de flexible en option. Version portable avec châssis tubulaire en acier conçue particulièrement pour les peintres et les plâtriers (HD 728B).
Pour les travaux les plus exigeants
- Cadre robuste pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles.
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- Valve de sécurité et de surchauffe protégeant la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|400 - 930
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - jusqu'à 230 / 4 - jusqu'à 23
|Pression maximum (bar/MPa)
|270 / 27
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Arrivée d'eau
|1″
|Type d'entraînement
|Essence
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 390
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Mobile
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|75,5
|Poids avec emballage (kg)
|82,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Réglage en continu du débit et de la pression
- Fonction détergent: Aspiration
Videos
Domaines d'utilisation
- Construction : nettoyage de façades, nettoyage des véhicules et équipements de construction
- Agriculture : nettoyage de véhicules ou d'équipements
- Industrie : nettoyage d'équipement
- Entreprises de propreté : nettoyage des zones extérieures (parcs, parkings, …)