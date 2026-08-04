Le plus performant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasé de la gamme Compact: l'HDS 8/18-4CXA eB avec ses modes eco!efficiency et vapeur s'illustre par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Son moteur 4 pôles (1400 tr/min) refroidi par eau entraîne une pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique qui génère une pression élevée et offre un fonctionnement silencieux et une longévité élevée. L'enrouleur automatique du flexible haute pression Ultra Guard de 15 mètres avec revêtement en téflon garantit un grand confort d'utilisation et une réduction du temps d'installation. Zéro force de recul avec la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced ce qui réduit les risques de troubles musculo-squelettiques et offre un plus grand confort. Il est équipé d'une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide qu'un raccord vissé standard et du réglagle Servo Control du débit/pression sur la machine! Le système antibélier SDS atténue les vibrations. Facile d'entretien, le HDS 8/18-4 CXA eB est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Pour une mobilité optimale, il dispose d’une poignée de transport et d'une pédale-levier pour basculer la machine. Le panneau central de commande avec affichage LED simplifie son utilisation. L'eco!Booster améliore l'efficacité du nettoyage et réduit la concommation d'eau et d'électricité.