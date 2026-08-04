HD 9/18-4M ST Classic
Nettoyeur haute pression à eau froide triphasé stationnaire robuste avec châssis en acier, pompe à vilebrequin et moteur 4 pôles pour un fonctionnement fiable et durable. Il est conçu pour les travaux quotidiens et difficiles. Idéal pour l'agriculture , l'industrie et l'automobile.
Le HD 9/18-4M ST Classic est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide puissant, fiable et robuste. Polyvalent, cet appareil est idéal pour le nettoyage de véhicules, d' installations de production et les machines agricoles. La pompe à vilebrequin en laiton avec pistons à revêtement en céramique et une fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Il est équipé d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air. Il est prévu pour une utilisation journalière et intensive. Grâce à son format modulaire, tous les composants essentiels sont faciles d'accès, ce qui facilite la maintenance. Le design élaboré est complété par des raccords EASY!Lock pour un changement d'accessoires rapide et des possibilités de rangement astucieuses.
Caractéristiques et avantages
Conception stationnaire robuste
- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages.
- Robuste châssis en acier tubulaire qui protège tous les composants.
- Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton
- Puissance et efficacité élevées.
- Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
- Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse
- Régime réduit du moteur pour une usure moindre de la pompe.
- Longue durée de vie du moteur.
- Seulement très faibles vibrations du moteur.
Grand filtre à eau intégré
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Protège la pompe des contaminations.
- Accès confortable, nettoyage facile
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
- Accessoires robustes et durables.
- Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires.
- Facile et intuitif à utiliser.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 900
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|35 - 180
|Pression maximum (bar)
|240
|Puissance raccordée (kW)
|6,5
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|61
|Poids avec emballage (kg)
|69,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|698 x 410 x 498
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
Accessoires
Détergents
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