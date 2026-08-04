Le HD 9/18-4M ST Classic est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide puissant, fiable et robuste. Polyvalent, cet appareil est idéal pour le nettoyage de véhicules, d' installations de production et les machines agricoles. La pompe à vilebrequin en laiton avec pistons à revêtement en céramique et une fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Il est équipé d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air. Il est prévu pour une utilisation journalière et intensive. Grâce à son format modulaire, tous les composants essentiels sont faciles d'accès, ce qui facilite la maintenance. Le design élaboré est complété par des raccords EASY!Lock pour un changement d'accessoires rapide et des possibilités de rangement astucieuses.