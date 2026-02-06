HDS 8/20 G
Robuste et mobile grâce à son châssis et ses multiples sécurités, le nettoyeur thermique à eau chaude HDS 8/20 G, avec un moteur essence, est l'appareil pour vos travaux extérieurs sans alimentation électrique.
Avec une pression de 200 bar et un débit de 800 l/h, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 G est très performant même face aux applications de nettoyage les plus exigeantes. Entraîné par un puissant moteur à essence, qui rend inutile une alimentation électrique externe, l'appareil élimine même les salissures tenaces. La technologie KÄRCHER éprouvée du brûleur, très efficace et durable, ainsi qu'une pompe à vilebrequin robuste permettent d'obtenir ce résultat. Un réservoir de carburant intégré de 20 litres assure une longue durée de fonctionnement à la chaudière. Afin de protéger tous ses composants importants, le HDS 8/20 G est équipé de plusieurs éléments de sécurité, telle qu'une soupape thermique, d'un grand filtre à eau, d'un contrôle de la température des gaz d'échappement et d'un système antibélier sur la pompe (SDS). Une ergonomie, une mobilité, une robustesse et une convivialité élevée sont assurées, entre autres, par des pneus anti-crevaison, une roue de direction avec frein de stationnement, des poignées-poussoirs, un sélecteur à bouton unique et un châssis robuste en tube d'acier. Les accessoires, tels qu'un flexible haute pression et une lance, peuvent être facilement stockés directement sur l'appareil.
Caractéristiques et avantages
moteur essence puissantIndépendant de source électrique extérieure STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Démarrage manuel pratique
Haute mobilitéÉquipé de grands pneus anti-crevaison et d'une roue de direction avec frein de stationnement. Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles. Chargement par grue possible grâce au solide châssis en tube d'acier
Une conception robuste pour les travaux les plus difficilesRobuste châssis en tube d'acier protège la machine contre les effets extérieurs. Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau. Convient pour le chargement avec une grue
Rangement intégré des accessoires
- Rangements intégrés pour accessoires.
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|800
|Pression de service (bar/MPa)
|200 / 20
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'eau en alimentation (°C)
|30
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|5,9
|Réservoir de combustible (l)
|30
|Fioul
|Diesel / Huile
|Type d'entraînement
|Essence
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Mobile
|Poids (avec accessoires) (kg)
|175
|Poids avec emballage (kg)
|180
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longue durée de vie
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Cadre de protection
- Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage de machines ou de véhicules dans les secteurs de la construction ou du transport
- Pour un usage pour les professionnels du nettoyage ou les collectivités afin d'éliminer les salissures tenaces
