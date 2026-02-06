Avec une pression de 200 bar et un débit de 800 l/h, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 G est très performant même face aux applications de nettoyage les plus exigeantes. Entraîné par un puissant moteur à essence, qui rend inutile une alimentation électrique externe, l'appareil élimine même les salissures tenaces. La technologie KÄRCHER éprouvée du brûleur, très efficace et durable, ainsi qu'une pompe à vilebrequin robuste permettent d'obtenir ce résultat. Un réservoir de carburant intégré de 20 litres assure une longue durée de fonctionnement à la chaudière. Afin de protéger tous ses composants importants, le HDS 8/20 G est équipé de plusieurs éléments de sécurité, telle qu'une soupape thermique, d'un grand filtre à eau, d'un contrôle de la température des gaz d'échappement et d'un système antibélier sur la pompe (SDS). Une ergonomie, une mobilité, une robustesse et une convivialité élevée sont assurées, entre autres, par des pneus anti-crevaison, une roue de direction avec frein de stationnement, des poignées-poussoirs, un sélecteur à bouton unique et un châssis robuste en tube d'acier. Les accessoires, tels qu'un flexible haute pression et une lance, peuvent être facilement stockés directement sur l'appareil.