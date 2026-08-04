Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 8/18-4 MXA+ est l'outil idéal pour une utilisation professionnelle quotidienne. Equipé d'origine d'un tambour enrouleur automatique ce qui facilite considérablement la manipulation du flexible haute pression Il est doté d'un moteur électrique à 4 pôles et d'une pompe axiale robuste à 3 pistons avec une culasse en laiton garantissant une efficacité et une grande longévité de nettoyage. Les composants de haute qualité sont protégés par la décompression automatique et un grand filtre à eau. Il est équipé de la poignée EASY!Force, qui permet de réduire la force de recul sur l'opérateur, ainsi que les raccords rapides EASY!Lock permettant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité. Des possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires sont également disponibles, ce qui permet de les avoir toujours à portée de main. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, l'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.