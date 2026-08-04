HD 8/18-4 MXA Plus
Equipé d'un tambour-enrouleur automatique, le HD 8/18-4 MXA+ est idéal pour une utilisation professionnelle quotidienne. Il est doté d'un moteur 4 pôles, d'une décompression automatique et d'accessoires performant.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 8/18-4 MXA+ est l'outil idéal pour une utilisation professionnelle quotidienne. Equipé d'origine d'un tambour enrouleur automatique ce qui facilite considérablement la manipulation du flexible haute pression Il est doté d'un moteur électrique à 4 pôles et d'une pompe axiale robuste à 3 pistons avec une culasse en laiton garantissant une efficacité et une grande longévité de nettoyage. Les composants de haute qualité sont protégés par la décompression automatique et un grand filtre à eau. Il est équipé de la poignée EASY!Force, qui permet de réduire la force de recul sur l'opérateur, ainsi que les raccords rapides EASY!Lock permettant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité. Des possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires sont également disponibles, ce qui permet de les avoir toujours à portée de main. Ses grandes roues et son guidon de transport rétractable en font un appareil très maniable et facile à transporter. Enfin, l'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir automatique actionné par ressortConfort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main. Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité.
Pied supplémentaireAugmente la surface d'appui de l'appareil. Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stationnaire.
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Haute mobilité
- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.
- Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|380 - 760
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression maximum (bar/MPa)
|270 / 27
|Puissance raccordée (kW)
|4,6
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|45,7
|Poids avec emballage (kg)
|49,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Servo control
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Flex
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- ANTI!Twist
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
Accessoires
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