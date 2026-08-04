Qualité, ergonomie et facilité d'utilisation : l'HDS 6/15 CXA de la gamme Compact est un nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé. Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air, il est équipé de sécurités multiples, gages de robustesse. Le mode eco!efficiency offre un fonctionnement économique et optimal à 60°C tout en réduisant la consommation de fuel de 20%. L'enrouleur automatique du flexible haute pression Ultra Guard de 15 mètres avec revêtement en Teflon® garantit un grand confort d'utilisation et une réduction du temps d'installation. La pompe axiale avec 3 pistonsoffre un fonctionnement silencieux et une longévité élevée. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques. Le système SDS atténue les vibrations. Facile d'entretien, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 6/15 CXA est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Pratique, il dispose d'un espace de rangement pour les accessoires et de connexions rapides EASY!Lock. Pour une mobilité optimale, il dispose d’une poignée de transport et d'une pédale-levier pour aider au franchissement d'obstacle. Pour un plus grand confort d’utilisation, il dispose d’un panneau central avec bouton de commandes et affichages LED.