Le secteur de la construction, des municipalités, l'artisanat et le nettoyage des bâtiments bénéficient tout particulièrement de l'autonomie de fonctionnement de notre nettoyeur haute pression à eau froide mobile HD 7/20 G Classic. Son puissant moteur à essence (UE STAGE V) permet de réaliser des travaux de nettoyage même dans des endroits sans alimentation électrique externe, la pression de travail de 200 bars, la robuste pompe à vilebrequin et un débit pouvant atteindre 700 litres d'eau par heure veillent à d'excellents résultats. Grâce à ses roues increvables et à son solide châssis tubulaire en acier, l'appareil possède une mobilité et une robustesse nécessaires. La poignée ergonomique, le rangement des accessoires et du flexible, de la lance haute pression, et ses dimensions compactes simplifient la manipulation et le transport en véhicule. Un grand filtre à eau ainsi qu'une valve thermique et une soupape de sécurité protègent efficacement les composants internes, qui sont en outre très faciles d'accès pour les travaux d'entretien.