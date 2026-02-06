HD 7/20 G Classic
Le nettoyeur haute pression thermique HD 7/20 G Classic est robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes dans les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.
Le secteur de la construction, des municipalités, l'artisanat et le nettoyage des bâtiments bénéficient tout particulièrement de l'autonomie de fonctionnement de notre nettoyeur haute pression à eau froide mobile HD 7/20 G Classic. Son puissant moteur à essence (UE STAGE V) permet de réaliser des travaux de nettoyage même dans des endroits sans alimentation électrique externe, la pression de travail de 200 bars, la robuste pompe à vilebrequin et un débit pouvant atteindre 700 litres d'eau par heure veillent à d'excellents résultats. Grâce à ses roues increvables et à son solide châssis tubulaire en acier, l'appareil possède une mobilité et une robustesse nécessaires. La poignée ergonomique, le rangement des accessoires et du flexible, de la lance haute pression, et ses dimensions compactes simplifient la manipulation et le transport en véhicule. Un grand filtre à eau ainsi qu'une valve thermique et une soupape de sécurité protègent efficacement les composants internes, qui sont en outre très faciles d'accès pour les travaux d'entretien.
Caractéristiques et avantages
IndépendanceIndépendant de source électrique extérieure STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Démarrage manuel pratique
Haute mobilitéRoues anti-crevaison garantissant une grande mobilité. L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits. Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.
Durables et robustesUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau. Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.
Supports pour accessoires
- Crochet support pour flexibles et rangement pour accessoires assurant un stockage et un transport faciles.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|700
|Pression de service (bar/MPa)
|200 / 20
|Pression maximum (bar/MPa)
|250 / 25
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Type d'entraînement
|Essence
|Type de moteur
|G210FA
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Haut
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|36,2
|Poids avec emballage (kg)
|43
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Power buse
- Filtre à eau
Équipement
- Cadre de protection
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 7/20 G Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.