HD 9/20-4 S
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S fournit une puissance élevée et une qualité supérieure propres à la gamme Super, le tout avec une conception ergonomique idéale pour une utilisation quotidienne et intensive.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S est idéal pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus rudes. Des matériaux haut de gamme garantissant une qualité supérieure. À l'intérieur de la machine, une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton assure une puissance élevée, complétée par un moteur à 4 pôles à faible rotation, refroidi à l'eau et à l'air. Des montants de châssis en aluminium intégrés réduisent le poids et forment un châssis léger, mais résistant, adapté au chargement par grue. Pour un design compact et un maximum de mobilité, le groupe moteur et pompe sont installés à la verticale. Pour compléter l'ensemble, d'autres possibilités de rangement sont prévues pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables. Le HD 9/20-4 S permet un travail ergonomique au plus haut niveau. Grâce à sa poignée-pistolet EASY!Force Advanced, il s'utilise aisément sans effort de maintien, aidé d'une lance en acier inoxydable rotative de 1 050 millimètres. Le réglage Servo Control permet d'ajuster la pression et la quantité d'eau directement entre le pistolet et la lance.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur siteTête de pompe pivotante. Affichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis. Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 900
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 200
|Pression maximum (bar)
|250
|Puissance raccordée (kW)
|7
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|62,4
|Poids avec emballage (kg)
|70,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec revêtement souple élastomère pour le confort
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
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