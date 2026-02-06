Le puissant groupe motopompe HD 8/18-4 M PU avec sa pompe axiale à trois pistons à culasse en laiton et son moteur triphasé à quatre pôles à vitesse lente avec commande par pressostat, permet de gagner 20 % en efficacité énergétique et en performance de nettoyage. Cet appareil stationnaire de gamme standard est conçu pour une utilisation aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. L'ancrage trois points au dos de l'appareil permet une fixation murale verticale aussi bien qu'une utilisation horizontale. L'accès facile à la pompe haute pression protégée par un grand filtre à eau ainsi qu'aux composants électroniques illustre la facilité de maintenance de l'appareil. La fonction servocommande permet de régler le débit d'eau et la pression de travail sur la buse sélectionnée. Le système fiable de décompression automatique protège les composants haute pression de toute charge pendant le fonctionnement en mode veille.