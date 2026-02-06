HD 8/18-4 M St
Unité de pompage de gamme standard HD 8/18-4 M PU à pompe axiale robuste à trois pistons avec culasse en laiton et moteur triphasé à quatre pôles à vitesse lente. Utilisable à l'horizontale comme à la verticale.
Le puissant groupe motopompe HD 8/18-4 M PU avec sa pompe axiale à trois pistons à culasse en laiton et son moteur triphasé à quatre pôles à vitesse lente avec commande par pressostat, permet de gagner 20 % en efficacité énergétique et en performance de nettoyage. Cet appareil stationnaire de gamme standard est conçu pour une utilisation aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. L'ancrage trois points au dos de l'appareil permet une fixation murale verticale aussi bien qu'une utilisation horizontale. L'accès facile à la pompe haute pression protégée par un grand filtre à eau ainsi qu'aux composants électroniques illustre la facilité de maintenance de l'appareil. La fonction servocommande permet de régler le débit d'eau et la pression de travail sur la buse sélectionnée. Le système fiable de décompression automatique protège les composants haute pression de toute charge pendant le fonctionnement en mode veille.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexibleFonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
Pour une utilisation stationnaireAncrage trois points simple et robuste sur la face arrière de l'appareil, pour fixation murale. Format compact peu encombrant. Un châssis en plastique robuste protège de manière fiable la pompe des chocs et de l'encrassement.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|760
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression maximum (bar/MPa)
|270 / 27
|Puissance de raccordement (kW)
|4,6
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|31,6
|Poids avec emballage (kg)
|34
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Inclus dans la livraison
- Servo control
Équipement
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 8/18-4 M St
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.