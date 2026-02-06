Le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 6/15 C de la gamme Compact allie qualité, ergonomie et facilité d'utilisation. Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air et de multiples sécurités, il est robuste et fiable. Le mode eco!efficiency garantit un fonctionnement économique et efficace à 60°C, réduisant la consommation de fuel. Les connexions rapides EASY!Lock assurent une rapidité d'installation. La pompe axiale avec 3 pistons en inox offre silence et longévité. La poignée-pistolet EASY!Force Advanced et le système SDS réduisent la pénibilité au travail et les vibrations. Conçu pour un usage quotidien soutenu, ce nettoyeur haute pression à eau chaude se distingue par sa maniabilité et dispose d'une poignée de transport et d'une pédale-levier pour aider au franchissement d'obstacles. Son panneau de commandes central avec affichage LED simplifie son utilisation.