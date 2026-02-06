HDS 1000 De
Le nettoyeur haute pression eau chaude à moteur diesel HDS 1000 DE est équipé d’un démarreur électrique. Ce nettoyeur répond aux besoins des professionnels.
Puissant, l’HDS De est équipé d'un robuste moteur diesel 4 temps et d'un démarreur électrique. Tous les éléments sont logés dans un solide châssis tubulaire en acier, conçu pour pouvoir être levé à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur à fourche, qui assure une protection intégrale dans des conditions difficiles. Pour une durée de vie prolongée, le moteur est équipé d'un dispositif de réduction automatique de la vitesse qui abaisse le niveau sonore en cas d'interruption du travail. Les matériaux de qualité supérieure utilisés dans la pompe haute pression - culasse en laiton, soupapes en acier inox, pistons en inox plaqué nickel-chrome - garantissent une longue durée de vie et des performances élevées. Une soupape de décharge, un dispositif intégré de régulation de la pression et du débit d'eau ainsi que le mode vapeur garantissent assurent une adaptation optimale aux différents travaux de nettoyage. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique 5 fois plus robuste.
Caractéristiques et avantages
Facilité d'utilisationCoupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe. Pistolet ergonomique facilitant l'utilisation.
Performance maximaleBrûleur fioul hautes performances avec serpentin vertical et allumage continu sans déflagration. Pour l'élimination des salissures les plus tenaces. Deux réservoirs essence et diesel intégrés pour une durée de travail prolongée
Moteur diesel économique.STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Démarrage électrique pour un démarrage aisé et sans efforts.
Fonctionnement respectueux de l'environnement
- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.
- Chargement par grue possible grâce au solide châssis en tube d'acier
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|450 - 900
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|5,6
|Taille de buse
|048
|Réservoir de combustible (l)
|34
|Fioul
|Huile / Diesel
|Type d'entraînement
|Diesel
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Type de moteur
|L 100 V
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|188,3
|Poids avec emballage (kg)
|194,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Cadre de protection
- Démarreur électrique
- Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
