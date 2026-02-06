Puissant, l’HDS De est équipé d'un robuste moteur diesel 4 temps et d'un démarreur électrique. Tous les éléments sont logés dans un solide châssis tubulaire en acier, conçu pour pouvoir être levé à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur à fourche, qui assure une protection intégrale dans des conditions difficiles. Pour une durée de vie prolongée, le moteur est équipé d'un dispositif de réduction automatique de la vitesse qui abaisse le niveau sonore en cas d'interruption du travail. Les matériaux de qualité supérieure utilisés dans la pompe haute pression - culasse en laiton, soupapes en acier inox, pistons en inox plaqué nickel-chrome - garantissent une longue durée de vie et des performances élevées. Une soupape de décharge, un dispositif intégré de régulation de la pression et du débit d'eau ainsi que le mode vapeur garantissent assurent une adaptation optimale aux différents travaux de nettoyage. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique 5 fois plus robuste.