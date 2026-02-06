HD 9/25 G Classic
Le HD 9/25 G est le plus puissant nettoyeur haute pression à eau froide à moteur à essence de notre gamme Classic. L pression de service est de 250 bar.
Avec une pression de travail allant jusqu'à 250 bars, 900 litres d'eau par heure et une pompe à vilebrequin robuste, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/25 G Classic maîtrise sans effort même les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Grâce à son puissant moteur à essence UE STAGE V et son robuste châssis tubulaire en acier ainsi que des pneus increvables, le HD 9/25 G Classic est idéal pour les applications difficiles sur les chantiers, dans le secteur de l'artisanat, dans les municipalités ou pour les entreprises de nettoyage de bâtiments. La poignée ergonomique ainsi que les dimensions très compactes et les rangements pour accessoires comme le flexible et la lance haute pression, facilitent la manipulation et le transport en voiture. Les principaux composants de l'appareil sont faciles d'accès et protégés efficacement par une valve thermique et une soupape de sécurité ainsi qu'un grand filtre à eau.
Caractéristiques et avantages
IndépendanceIndépendant de source électrique extérieure STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Démarrage manuel pratique
Haute mobilitéRoues anti-crevaison garantissant une grande mobilité. L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits. Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.
Durables et robustesUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau. Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.
Supports pour accessoires
- Crochet support pour flexibles et rangement pour accessoires assurant un stockage et un transport faciles.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|900
|Pression de service (bar/MPa)
|250 / 25
|Pression maximum (bar/MPa)
|300 / 30
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Type d'entraînement
|Essence
|Type de moteur
|G390FA
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Haut
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|56,8
|Poids avec emballage (kg)
|64,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Power buse
- Filtre à eau
Équipement
- Cadre de protection
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
