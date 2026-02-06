Avec une pression de travail allant jusqu'à 250 bars, 900 litres d'eau par heure et une pompe à vilebrequin robuste, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/25 G Classic maîtrise sans effort même les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Grâce à son puissant moteur à essence UE STAGE V et son robuste châssis tubulaire en acier ainsi que des pneus increvables, le HD 9/25 G Classic est idéal pour les applications difficiles sur les chantiers, dans le secteur de l'artisanat, dans les municipalités ou pour les entreprises de nettoyage de bâtiments. La poignée ergonomique ainsi que les dimensions très compactes et les rangements pour accessoires comme le flexible et la lance haute pression, facilitent la manipulation et le transport en voiture. Les principaux composants de l'appareil sont faciles d'accès et protégés efficacement par une valve thermique et une soupape de sécurité ainsi qu'un grand filtre à eau.