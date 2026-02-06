HDS 7/16 C
Le nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé compact HDS 7/16 C est équipé du mode eco!efficiency et de nombreuses fonctionnalités. Destiné aux utilisations courantes, il dispose de sécurités multiples et d'un grand confort d'utilisation avec notamment la poignée-pistolet EASY!Force Advanced.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 7/16 C de la gamme Compact allie qualité, ergonomie et facilité d'utilisation. Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air et de sécurités multiples, il est robuste, fiable et se distingue par une maintenance simplifiée. Le mode eco!efficiency garantit un nettoyage économique et efficace à 60°C, réduisant la consommation de fuel. Les connexions EASY!Lock assurent une rapidité d'installation. La pompe axiale avec 3 pistons en inox offre silence et longévité. La poignée-pistolet EASY!Force Advanced et le système SDS réduisent la pénibilité et les vibrations. Conçu pour un usage quotidien, le nettoyeur haute pression HDS 7/16 C s'illustre par sa mobilité : poignée de transport et pédale-levier pour aider au franchissement d'obstacles, rangement intégré des accessoires. Le panneau de commandes central avec affichage LED simplifie l'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Rentabilité élevée
- Mode eco!efficiency : économique et écologique, même lors d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
- La power buse brevetée Kärcher offre jusqu'à 40 % de force d'impact supplémentaire par rapport aux buses classiques
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
Fiabilité
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffe des dommages liés à la calcification.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Crochet de rangement pour le câble d'alimentation et le flexible HD.
- Rangement des buses intégré.
- Support de lance intégré pour faciliter le transport.
Dosage de détergent
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des marches.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Utilisation simple et intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|310 - 660
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Pression maximum (bar)
|220
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|4,4
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|3,6
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (g/h)
|2,9
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Réservoir de combustible (l)
|15
|Poids (avec accessoires) (kg)
|111,4
|Poids avec emballage (kg)
|120
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Système antibélier SDS
- Arrêt de la pression
- Réservoir à carburant / détergent incorporé
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
