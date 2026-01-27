L’HDS-E 8/16-4 M 24 kW s’utilise partout où les gaz d’échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée et une chambre de chauffage rapide. La puissance de chauffe est de 24 kW. Il dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie, ainsi que d’un système de rangement pour les accessoires. Le système protection de la machine et du serpentin protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. En mode eco!efficiency, l’appareil permet de réduire la consommation d'énergie. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.