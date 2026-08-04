Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S Classic est conçu pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. Il s'illustre par sa puissance de travail élevée. Il se distingue par la robustesse de son cadre en acier. Sa conception simple et intuitive permet une utilisation rapide et facile. Tous les composants essentiels sont simples et rapides d'accès. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Super Classic est équipé de la poignée pistolet haute pression Classic. En outre, il dispose de la connexion EASY!Lock. Cette dernière permet une fixation et un retrait 5 fois plus rapide qu’un filetage classique. Un filtre à eau intégré protège la pompe haute pression de manière fiable contre des impuretés présentes dans l’eau, prolongeant ainsi sa durée de vie. Une puissante pompe à vilebrequin et des matériaux robustes constituent le cœur du nettoyeur haute pression : avec une culasse en laiton et des pistons à revêtement en céramique. La pression peut être réglée sur la pompe en fonction des besoins. Le moteur à 4 pôles, à vitesse de rotation lente, refroidi par air et eau, garantit une utilisation durable et prolongée.