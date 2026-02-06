HDS-E 8/16-4 M 36kW
Le nettoyeur haute pression eau chaude triphasé HDS-E 8/16-4M 36kW est un nettoyeur professionnel, idéal pour des utilisations dans des endroits clos.
L’HDS-E 8/16-4 M 36 kW s’utilise partout où les gaz d’échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée et une chambre de chauffage rapide. La puissance de chauffe est de 36 kW. La chambre à chauffage rapide et le réservoir à eau chaude sont séparés afin de pouvoir disposer rapidement d’eau chaude. Il dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie, ainsi qu’un système de rangement pour accessoires. Le système de protection de la machine et du serpentin protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. En mode eco!efficiency, il réduit la consommation d'énergie La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Très économe en énergie
- Isolant de la chaudière haute performance: 40% en moins d’énergie consommée
- Mode eco!efficiency unique
Haute température de travail
- Grand réservoir d'eau chaude (max. 85 ° C dans le système de chauffe)
- Jusqu'à 58 ° C en fonctionnement continu à pleine charge ou 80 ° C avec le système Servo Control
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Servo control
- Nettoyage à haute température
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|300 - 760
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Puissance de raccordement (kW)
|41,5
|Câble électrique (m)
|5
|Puissance de chauffe (kW)
|36
|Poids (avec accessoires) (kg)
|123,5
|Poids avec emballage (kg)
|134,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- Chauffage électrique non polluant
- Panneau de contrôle avec affichage LED
- Arrêt de la pression
- 2 réservoirs de détergent
- Servo control
Domaines d'utilisation
- Nettoyeur à haute pression d'eau chaude avec chauffe électrique pour gaz d'échappement dans les espaces intérieurs
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HDS-E 8/16-4 M 36kW
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.