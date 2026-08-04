HD 9/23 De Tr1
Autonome, mobile et dotée d'un moteur diesel Yanmar (EU STAGE V), la remorque haute pression HD 9/23 De Tr1 excelle pour les interventions sur tous types de chantiers. Avec réservoir d'eau de 1000 litres.
Équipée d'un moteur diesel Yanmar ultra puissant, fiable et écologique (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1 000 litres, la remorque haute pression à eau froide mobile HD 9/23 De Tr1 garantit un travail en toute autonomie. Elle permet d'assurer aisément des interventions de nettoyage à haute pression d'envergure sur tous types de chantiers aussi bien dans le bâtiment que pour les collectivités ou les entreprises de propreté. Avec une pression de service de 230 bar et un débit d'eau de 930 litres/heure, elle fait face à de nombreuses problématiques de nettoyage. La remorque haute pression à eau froide est équipée en série de la poignée-pistolet ergonomique EASY!Force. Elle dispose de nombreuses possibilités de rangement. Robuste, elle est en outre très facile à utiliser. De multiples configurations sont possibles, de la version CAB à l'ajout d'un tambour-enrouleur de 50 mètres à l'arrière ou de protections supplémentaires .
Caractéristiques et avantages
Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externesMoteur diesel Yanmar ou moteur à essence Honda (EU STAGE V) pour un travail autonome. Réservoir d'eau de 1 000 litres pour une autonomie de travail d'une heure au minimum avec un débit maximal. Concept de remorque intégrée pour une grande mobilité et une autonomie maximale.
Utilisation facile et confortableSimple d'utilisation elle est parfaitement adaptée pour de la location. Équipée en standard du démarrage électrique du moteur. Dévidoir disponible en option. Compartiment de stockage à l'arrière pour stocker des bidons de carburant, du détergent et des accessoires.
Modèle robuste pour les interventions difficilesTechnologie haute pression Kärcher fiable et éprouvée avec une longue durée de vie. Protection avant amovible et bâche arrière en option. Le système antigel intégré permet un fonctionnement tout au long de l'année.
Plusieurs configurations possibles
- Des configurations flexibles et sur mesure pour les besoins de chaque client.
- Une variante CAB est disponible en option pour l'utilisation sur une plateforme ou pour un montage sur un véhicule.
- Les réservoirs sont disponibles, sur demande, dans des coloris spéciaux.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|400 - 930
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Type de moteur
|L 100 V
|Poids (avec accessoires) (kg)
|600
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Servo control
- Power buse
Équipement
- Fonction détergent: Aspiration
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage mobile à haute pression dans le bâtiment, par exemple pour les engins ou véhicules de chantier.
- Pour la location par des loueurs pour diverses applications.
- Idéal pour les entreprises de propreté et les prestataires de service, par exemple pour l'effacement de graffitis.
- Pour les applications de nettoyage haute pression dans les collectivités.
Composants configurables
Composants configurables