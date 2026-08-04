Équipée d'un moteur diesel Yanmar ultra puissant, fiable et écologique (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1 000 litres, la remorque haute pression à eau froide mobile HD 9/23 De Tr1 garantit un travail en toute autonomie. Elle permet d'assurer aisément des interventions de nettoyage à haute pression d'envergure sur tous types de chantiers aussi bien dans le bâtiment que pour les collectivités ou les entreprises de propreté. Avec une pression de service de 230 bar et un débit d'eau de 930 litres/heure, elle fait face à de nombreuses problématiques de nettoyage. La remorque haute pression à eau froide est équipée en série de la poignée-pistolet ergonomique EASY!Force. Elle dispose de nombreuses possibilités de rangement. Robuste, elle est en outre très facile à utiliser. De multiples configurations sont possibles, de la version CAB à l'ajout d'un tambour-enrouleur de 50 mètres à l'arrière ou de protections supplémentaires .