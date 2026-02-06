Le nettoyeur haute pression thermique HD 8/20 G garantit un maximum d'indépendance, de flexibilité et de mobilité. Même si aucune source d'énergie n'est disponible, cette machine à moteur à essence Honda permet une utilisation indépendante dans les conditions les plus difficiles. Son châssis tubulaire extrêmement robuste et ses roues anti-crevaison la rendent facile à transporter, même sur terrains accidentés. Un grand filtre à eau et une valve de sécurité et de surchauffe protège la pompe, tandis que la structure Cage en option facilite le chargement par grue. Divers espaces de stockage pour tous les accessoires sont situés sur la machine. Pour encore plus de praticité, un tambour enrouleur pour flexible est disponible en option. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.