Partout où les sources d'énergie externes ne sont pas disponibles et où les tâches de nettoyage sont néanmoins exigeantes, notre nettoyeur haute pression à eau froide HD 8/23 G Classic avec moteur à essence UE STAGE V est le choix idéal. Avec une quantité d'eau par heure de 800 litres, une pression de travail de 230 bars et une pompe à vilebrequin robuste, l'appareil maîtrise également les tâches de nettoyage difficiles avec fiabilité. La poignée ergonomique, le rangement pour accessoires pratiques, les dimensions compactes et les roues increvables font du HD 8/23 G Classic un appareil extrêmement simple à utiliser, mobile et en plus facile à transporter en voiture. L'appareil se distingue également par ses composants facilement accessibles qui sont protégés de manière efficace par un grand filtre à eau ainsi que par une valve thermique et une soupape de sécurité. Pour éviter les dommages causés par des influences extérieures, l'appareil est doté d'un châssis tubulaire en acier extrêmement robuste. Il est donc parfaitement adapté aux nettoyages difficiles dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture.