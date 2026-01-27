HD 8/23 G Classic
Le nettoyeur haute pression thermique HD 8/23 G Classic nettoie de manière autonome. Son efficacité fait de lui l'appareil idéal pour les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.
Partout où les sources d'énergie externes ne sont pas disponibles et où les tâches de nettoyage sont néanmoins exigeantes, notre nettoyeur haute pression à eau froide HD 8/23 G Classic avec moteur à essence UE STAGE V est le choix idéal. Avec une quantité d'eau par heure de 800 litres, une pression de travail de 230 bars et une pompe à vilebrequin robuste, l'appareil maîtrise également les tâches de nettoyage difficiles avec fiabilité. La poignée ergonomique, le rangement pour accessoires pratiques, les dimensions compactes et les roues increvables font du HD 8/23 G Classic un appareil extrêmement simple à utiliser, mobile et en plus facile à transporter en voiture. L'appareil se distingue également par ses composants facilement accessibles qui sont protégés de manière efficace par un grand filtre à eau ainsi que par une valve thermique et une soupape de sécurité. Pour éviter les dommages causés par des influences extérieures, l'appareil est doté d'un châssis tubulaire en acier extrêmement robuste. Il est donc parfaitement adapté aux nettoyages difficiles dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture.
Caractéristiques et avantages
IndépendanceIndépendant de source électrique extérieure STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Démarrage manuel pratique
Haute mobilitéRoues anti-crevaison garantissant une grande mobilité. L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits. Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.
Durables et robustesUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau. Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.
Supports pour accessoires
- Crochet support pour flexibles et rangement pour accessoires assurant un stockage et un transport faciles.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|800
|Pression de service (bar/MPa)
|230 / 23
|Pression maximum (bar/MPa)
|280 / 28
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Type d'entraînement
|Essence
|Type de moteur
|G300FA
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Haut
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|50,9
|Poids avec emballage (kg)
|59
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Power buse
- Filtre à eau
Équipement
- Cadre de protection
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
